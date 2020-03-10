СМИ: Людмила Артемьева покинула сериал «Сваты»

Людмила Артемьева в сериале «Сваты»

Актриса Людмила Артемьева не появится в новых сериях сериала «Сваты», передает «Собеседник». О выходе артистки из проекта рассказала ее коллега Татьяна Кравченко, сыгравшая в сериале Валентину Будько:

Новость об уходе актрисы прокомментировал также ее коллега по съемкам Федор Добронравов. «Я про уход из сериала Артемьевой не слышал. Но в отснятом блоке она с нами не снималась, это правда!» — рассказал он.

Ранее стало известно, что производство седьмого сезона популярного комедийного шоу после продолжительного перерыва начали заново, переписав сценарий. Отснятые до возобновления работы эпизоды «Сватов 7» не будут показаны зрителям.

«Сваты» — комедийный сериал об отношениях интеллигентных городских жителей Ковалевых и колоритных селян Будько, который идет с 2008 года. Главные герои приходятся друг другу сватами. Основные роли в сериале исполняют Даниил Белых, Анатолий Васильев, Олеся Железняк.

Сериал «Сваты» выходит с 2008 года. Новый сезон выйдет после восьмилетней паузы в 2020 году.