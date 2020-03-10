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10 марта 2020, Газета.Ruновость

СМИ: Людмила Артемьева покинула сериал «Сваты»

Об этом рассказали ее коллеги по съемкам
Людмила Артемьева в сериале «Сваты»

Актриса Людмила Артемьева не появится в новых сериях сериала «Сваты», передает «Собеседник». О выходе артистки из проекта рассказала ее коллега Татьяна Кравченко, сыгравшая в сериале Валентину Будько:

Я наконец-то встретила своих любимых партнеров – Федю Добронравова, Колю Добрынина... Кроме Артемьевой, которая отказалась сниматься.

Новость об уходе актрисы прокомментировал также ее коллега по съемкам Федор Добронравов. «Я про уход из сериала Артемьевой не слышал. Но в отснятом блоке она с нами не снималась, это правда!» — рассказал он.

Ранее стало известно, что производство седьмого сезона популярного комедийного шоу после продолжительного перерыва начали заново, переписав сценарий. Отснятые до возобновления работы эпизоды «Сватов 7» не будут показаны зрителям.

Добронравов и Кравченко на съемках «Сватов 7»

«Сваты» — комедийный сериал об отношениях интеллигентных городских жителей Ковалевых и колоритных селян Будько, который идет с 2008 года. Главные герои приходятся друг другу сватами. Основные роли в сериале исполняют Даниил Белых, Анатолий Васильев, Олеся Железняк.

Сериал «Сваты» выходит с 2008 года. Новый сезон выйдет после восьмилетней паузы в 2020 году.

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Кадры из сериала «Сваты»
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