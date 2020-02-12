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12 февраля 2020, Кино Mail.ruновость

Добронравов и Кравченко на съемках «Сватов 7»: новые фото

В сети появились новые фото со съемок седьмого сезона популярного сериала
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В белорусской деревне Дуличи идут съемки нового сезона сериала «Сваты». В сети появились кадры с площадки, на которых запечатлены играющие главных героев актеры Федор Добронравов и Татьяна Кравченко.

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Ранее стало известно, что производство седьмого сезона популярного комедийного шоу после продолжительного перерыва начали заново, переписав сценарий. Отснятые до возобновления работы эпизоды «Сватов 7» не будут показаны зрителям.

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«Сваты» — комедийный сериал об отношениях интеллигентных городских жителей Ковалевых и колоритных селян Будько, который идет с 2008 года. Главные герои приходятся друг другу сватами. Основные роли в сериале, помимо Добронравова и Кравченко, исполняют Даниил Белых, Людмила Артемьева, Анатолий Васильев.

Любопытно также, что в новых сериях персонажа Федора Добронравова в молодости сыграет его сын, Виктор Добронравов. Ожидается, что седьмой сезон комедийного шоу выйдет на экраны в 2020-2021 году.

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