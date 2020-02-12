Добронравов и Кравченко на съемках «Сватов 7»: новые фото

В белорусской деревне Дуличи идут съемки нового сезона сериала «Сваты». В сети появились кадры с площадки, на которых запечатлены играющие главных героев актеры Федор Добронравов и Татьяна Кравченко.
Ранее стало известно, что производство седьмого сезона популярного комедийного шоу после продолжительного перерыва начали заново, переписав сценарий. Отснятые до возобновления работы эпизоды «Сватов 7» не будут показаны зрителям.
«Сваты» — комедийный сериал об отношениях интеллигентных городских жителей Ковалевых и колоритных селян Будько, который идет с 2008 года. Главные герои приходятся друг другу сватами. Основные роли в сериале, помимо Добронравова и Кравченко, исполняют Даниил Белых, Людмила Артемьева, Анатолий Васильев.
Любопытно также, что в новых сериях персонажа Федора Добронравова в молодости сыграет его сын, Виктор Добронравов. Ожидается, что седьмой сезон комедийного шоу выйдет на экраны в 2020-2021 году.