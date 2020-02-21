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21 февраля 2020, Кино Mail.ruфоторепортажКрасная дорожка

В Берлине стартовал кинофестиваль: звезды на церемонии открытия

Берлинале 2020 года станет юбилейным и продлится до 1 марта
37
фотографий
37
фотографий
37
фотографий

В Германии стартовал 70-й Берлинский международный кинофестиваль. На церемонии открытия присутствовали председатель жюри киносмотра Джереми Айронс с супругой Шинед Кьюсак, Маргарет Куэлли (дочь Энди МакДауэлл), Нина Хосс, Том Тыквер, Сэм Райли, Себастьян Кох, Сигурни Уивер и другие звезды.

Отметим, что перед началом мероприятия зрители и участники смотра почтили минутой молчания жертв трагедии в немецком городе Ханау, где террорист расстрелял посетителей кальянных.

Фильм открытия

Фестиваль открылся показом драмы Филиппа Фалардо «Мой год Сэлинджера», включенной в секцию Berlinale Special. В центре сюжета ленты с Маргарет Куэлли и Сигурни Уивер — история выпускницы колледжа и начинающей поэтессы, которая устраивается ассистенткой к литературному агенту Дж.Д. Сэлинджера. Среди прочих девушка получает обязанность отвечать на письма, приходящие на адрес самого известного писателя-отшельника.

Участники конкурса

За главные награды Берлинале в этом году будут бороться 18 картин. Среди них — ленты «Неизбранные дороги», «Сибирь», «Берлин, Александерплац», «Первая корова», «Никогда, Редко, Иногда, Всегда» и другие. В основной конркус вошла картина «Дау» Ильи Хржановского о жизни советского физика Льва Ландау (его играет дирижер Теодор Курентзис) — лауреата Нобелевской, Ленинской и трех Сталинских премий.

Берлинский фестиваль продлится до 1 марта.

Пиноккио, Сэлинджер и другие любопытные картины на Берлинском кинофестивале
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