В Берлине стартовал кинофестиваль: звезды на церемонии открытия

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Отметим, что перед началом мероприятия зрители и участники смотра почтили минутой молчания жертв трагедии в немецком городе Ханау, где террорист расстрелял посетителей кальянных.

Фильм открытия

Фестиваль открылся показом драмы Филиппа Фалардо «Мой год Сэлинджера», включенной в секцию Berlinale Special. В центре сюжета ленты с Маргарет Куэлли и Сигурни Уивер — история выпускницы колледжа и начинающей поэтессы, которая устраивается ассистенткой к литературному агенту Дж.Д. Сэлинджера. Среди прочих девушка получает обязанность отвечать на письма, приходящие на адрес самого известного писателя-отшельника.

Участники конкурса

За главные награды Берлинале в этом году будут бороться 18 картин. Среди них — ленты «Неизбранные дороги», «Сибирь», «Берлин, Александерплац», «Первая корова», «Никогда, Редко, Иногда, Всегда» и другие. В основной конркус вошла картина «Дау» Ильи Хржановского о жизни советского физика Льва Ландау (его играет дирижер Теодор Курентзис) — лауреата Нобелевской, Ленинской и трех Сталинских премий.

Берлинский фестиваль продлится до 1 марта.