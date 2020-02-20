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Джоанн устраивается ассистенткой в литературное агентство, оказываясь в самом сердце богемного Нью-Йорка 1990-х. Девушка разрывается между карьерой, мужчинами и своей настоящей мечтой — стать писательницей. Неожиданно разобраться во всем этом ей помогает голос в телефонной трубке, принадлежащий самому известному писателю-отшельнику, великому Дж. Д. Сэлинджеру. Подобно мудрому профессору он готовит Джоанн к ее финальному экзамену во взрослую жизнь.