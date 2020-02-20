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Мой год в Нью-Йорке

My Salinger Year

IMDb6.2
20201 ч. 41 мин.мелодрамакомедия
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Сюжет фильма:

Джоанн устраивается ассистенткой в литературное агентство, оказываясь в самом сердце богемного Нью-Йорка 1990-х. Девушка разрывается между карьерой, мужчинами и своей настоящей мечтой — стать писательницей. Неожиданно разобраться во всем этом ей помогает голос в телефонной трубке, принадлежащий самому известному писателю-отшельнику, великому Дж. Д. Сэлинджеру. Подобно мудрому профессору он готовит Джоанн к ее финальному экзамену во взрослую жизнь.

Режиссер
Филипп Фалардо
В ролях
Маргарет Куэлли, Сигурни Уивер, Дуглас Бут, Шана Керслэйк, Джонатан Дубски, Колм Фиор, Лени Паркер, Яник Трусдейл, Сяо Сунь, Гэвин Дреа
Страна
Ирландия, Канада
Премьера
15 апреля (РФ)
20 февраля 2020 (Мир)
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Трейлеры2
Кадры17
17
фотографий
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