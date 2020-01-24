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Никогда, Редко, Иногда, Всегда

Never, Rarely, Sometimes, Always

IMDb7.3
20201 ч. 41 мин.драма
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Сюжет фильма:

Интимная драма о двух девочках-подростках из сельской Пенсильвании, которые столкнулись с незапланированной беременностью. Не найдя поддержки в родном городе, девочки решают поехать в другой штат за медицинской помощью в их непростой ситуации.

Режиссер
Элиза Хиттман
В ролях
Райан Игголд, Теодор Пеллерен, Шэрон Ван Эттен, Талия Райдер, Сидни Фланиган, Дрю Зельцер, Бретт Пуглиси, Лестер Грин
Страна
США, Великобритания
Премьера
17 сентября (РФ)
24 января (Мир)
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Трейлеры2
Кадры12
12
фотографий
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