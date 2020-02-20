12Трейлеры
Хавьер Бардем, Эль Фаннинг и Сальма Хайек в семейной драме об одном тяжелом дне из жизни девушки и ее больного отца
2
Джонни Депп в роли военного фотожурналиста, который едет делать репортаж в Японию
3
Духовная одиссея человека в поисках искупления от Абеля Феррары с Уиллемом Дефо в главной роли
41Трейлер
Романтическая драма от мастера жанра Филиппа Гарреля о первом опыте любви, неизменно сопровождающемся разбитым сердцем
51Трейлер
Мрачная легенда об Ундине в декорациях современного Берлина
61Трейлер
Новая работа корейского «Вуди Аллена» Хона Сан-су о таинственных встречах замужней женщины с ее друзьями
71Трейлер
Вторая полнометражная работа украинского режиссера Олега Сенцова, снятая по его одноименной пьесе
8
Фильм открытия фестиваля о молодой ассистентке литературного агента Сэлинджера, которая отвечает на письма, адресованные самому известному писателю-отшельнику
9
Бельгиец еврейского происхождения, попавший в концлагерь и выдающий себя за перса, чтобы выжить, вынужден обучать персидскому языку немецкого повара
102Трейлеры
Классическая история деревянной куклы Пиноккио от Маттео Гарроне