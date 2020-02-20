1 Неизбранные дороги США, Великобритания / 2020 / 1 ч. 25 мин. / 18+ драма Хочу посмотреть 2 Трейлеры Хавьер Бардем, Эль Фаннинг и Сальма Хайек в семейной драме об одном тяжелом дне из жизни девушки и ее больного отца

2 Минамата США / 2020 / 1 ч. 55 мин. драма Хочу посмотреть Джонни Депп в роли военного фотожурналиста, который едет делать репортаж в Японию

3 Сибирь Германия, Италия, Мексика / 2020 / 1 ч. 32 мин. драма Хочу посмотреть Духовная одиссея человека в поисках искупления от Абеля Феррары с Уиллемом Дефо в главной роли

4 Соль слез Франция / 2020 / 1 ч. 40 мин. драма мелодрама Хочу посмотреть 1 Трейлер Романтическая драма от мастера жанра Филиппа Гарреля о первом опыте любви, неизменно сопровождающемся разбитым сердцем

5 Ундина Германия, Франция / 2020 / 1 ч. 32 мин. драма мелодрама Хочу посмотреть 1 Трейлер Мрачная легенда об Ундине в декорациях современного Берлина

8 Мой год Сэлинджера Моя оценка 0 Ирландия, Канада / 2020 / 1 ч. 41 мин. драма Хочу посмотреть Фильм открытия фестиваля о молодой ассистентке литературного агента Сэлинджера, которая отвечает на письма, адресованные самому известному писателю-отшельнику

9 Уроки фарси Россия, Беларусь, Германия / 2020 / 2 ч. драма Хочу посмотреть Бельгиец еврейского происхождения, попавший в концлагерь и выдающий себя за перса, чтобы выжить, вынужден обучать персидскому языку немецкого повара