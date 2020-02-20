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Самые интересные фильмы Берлинского кинофестиваля 2020

Автор подборки:Кино Mail.ru
Юбилейный 70-й кинофестиваль в Берлине в очередной раз показывает радикальные и тревожные картины, отражающие и формирующие сегодняшний мир, — а мы собрали для вас самые важные из них
Только те, которым я не поставил оценку
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1
Неизбранные дороги
США, Великобритания/2020/1 ч. 25 мин./18+
2Трейлеры
Хавьер Бардем, Эль Фаннинг и Сальма Хайек в семейной драме об одном тяжелом дне из жизни девушки и ее больного отца
2
Минамата
США/2020/1 ч. 55 мин.
Джонни Депп в роли военного фотожурналиста, который едет делать репортаж в Японию
3
Сибирь
Германия, Италия, Мексика/2020/1 ч. 32 мин.
Духовная одиссея человека в поисках искупления от Абеля Феррары с Уиллемом Дефо в главной роли
4
Соль слез
Франция/2020/1 ч. 40 мин.
1Трейлер
Романтическая драма от мастера жанра Филиппа Гарреля о первом опыте любви, неизменно сопровождающемся разбитым сердцем
5
Ундина
Германия, Франция/2020/1 ч. 32 мин.
1Трейлер
Мрачная легенда об Ундине в декорациях современного Берлина
6
Женщина, которая убежала
Южная Корея/2020/1 ч. 17 мин.
1Трейлер
Новая работа корейского «Вуди Аллена» Хона Сан-су о таинственных встречах замужней женщины с ее друзьями
7
Номера
Польша, Украина, Франция, Чешская Республика/2020/1 ч. 44 мин.
1Трейлер
Вторая полнометражная работа украинского режиссера Олега Сенцова, снятая по его одноименной пьесе
8
Мой год Сэлинджера
Моя оценка
0
Ирландия, Канада/2020/1 ч. 41 мин.
Фильм открытия фестиваля о молодой ассистентке литературного агента Сэлинджера, которая отвечает на письма, адресованные самому известному писателю-отшельнику
9
Уроки фарси
Россия, Беларусь, Германия/2020/2 ч.
Бельгиец еврейского происхождения, попавший в концлагерь и выдающий себя за перса, чтобы выжить, вынужден обучать персидскому языку немецкого повара
10
Пиноккио
6.515
оценок
IMDb6.8
Моя оценка
0
15 уже оценили
Италия, Великобритания, Франция/2019/2 ч. 5 мин./6+
2Трейлеры
Классическая история деревянной куклы Пиноккио от Маттео Гарроне
11
Шарлатан
Чешская Республика/2020/1 ч. 58 мин.
1Трейлер
Биографический фильм Агнешки Холланд о знаменитом чешском целителе и травнике Яне Миколашеке
12
Первая корова
IMDb7.2
Моя оценка
0
2 уже оценили
США/2019/2 ч. 1 мин.
1Трейлер
Экранизация романа Джонатана Реймонда The Half-Life: A Novel об обитателях американского северо-запада и Тихоокеанского побережья в 1820-х
13
Никогда, Редко, Иногда, Всегда
IMDb6.8
Моя оценка
0
1 уже оценил
США, Великобритания/2020/1 ч. 41 мин.
1Трейлер
Интимная драма о двух девочках-подростках из сельской Пенсильвании, которые столкнулись с незапланированной беременностью
14
Ночной конвой
Франция/2020/1 ч. 38 мин.
Французский триллер Анн Фонтен с Омаром Си и Виржини Эфира о сложном выборе, который должны сделать трое полицейских
15
Сон
Германия/2020/1 ч. 42 мин.
Фильм ужасов о матери и дочери, в семейной истории которых скрываются ужасные секреты
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