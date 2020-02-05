В сеть случайно слили прогнозы на «Оскар 2020». Соответствующий пост появился в твиттер-аккаунте Американской академии кинематографических искусств и наук во вторник, 4 февраля.
Позднее публикация исчезла со страницы. Академия назвала случившееся ошибкой и уточнила в другом посте, что на удаленной картинке были отображены лишь ожидания зрителей.
Успевшие сохранить изображение пользователи начали делиться им в твиттере. Так, ожидается, что лучшим фильмом признают ленту «Паразиты». Приз за режиссуру возьмет Сэм Мендес, снявший ленту «1917». Лучшим актером признают Хоакина Феникса («Джокер»), а лучшей актрисой — Рене Зеллвегер («Джуди»).
Американская академия кинематографических искусств и наук объявила номинантов на «Оскар» 13 января. За звание «Лучшего режиссера» поборются Мартин Скорсезе («Ирландец»), Тодд Филлипс («Джокер»), Сэм Мендес («1917»), Квентин Тарантино («Однажды... в Голливуде») и Пон Джун-хо («Паразиты»).
92-я церемония награждения состоится в Лос-Анджелесе 10 февраля. Мероприятие пройдет без ведущего уже второй год подряд.