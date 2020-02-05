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5 февраля 2020, Lenta.Ruновость

В сеть случайно слили прогнозы на «Оскар»

Академия назвала случившееся ошибкой и уточнила в другом посте, что на удаленной картинке были отображены лишь ожидания зрителей

В сеть случайно слили прогнозы на «Оскар 2020». Соответствующий пост появился в твиттер-аккаунте Американской академии кинематографических искусств и наук во вторник, 4 февраля.

Позднее публикация исчезла со страницы. Академия назвала случившееся ошибкой и уточнила в другом посте, что на удаленной картинке были отображены лишь ожидания зрителей.

Успевшие сохранить изображение пользователи начали делиться им в твиттере. Так, ожидается, что лучшим фильмом признают ленту «Паразиты». Приз за режиссуру возьмет Сэм Мендес, снявший ленту «1917». Лучшим актером признают Хоакина ФениксаДжокер»), а лучшей актрисой — Рене ЗеллвегерДжуди»).

Во время загрузки произошла ошибка.
Российские зрители выбрали своих победителей «Оскара 2020»

Американская академия кинематографических искусств и наук объявила номинантов на «Оскар» 13 января. За звание «Лучшего режиссера» поборются Мартин СкорсезеИрландец»), Тодд Филлипс («Джокер»), Сэм Мендес («1917»), Квентин ТарантиноОднажды... в Голливуде») и Пон Джун-хо («Паразиты»).

92-я церемония награждения состоится в Лос-Анджелесе 10 февраля. Мероприятие пройдет без ведущего уже второй год подряд.

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