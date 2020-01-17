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17 января 2020, Кино Mail.ruновость

Российские зрители выбрали своих победителей «Оскара 2020»

Пользователи «Кино Mail.ru» назвали своих фаворитов
Хоакин Феникс в фильме «Джокер»

Американская киноакадемия представила список номинантов на премию «Оскар» 2020 года — победителей в 24 категориях объявят в начале февраля во время традиционной церемонии. Проект «Кино Mail.ru» узнал у российских зрителей, кто, по их мнению, достоин статуэток в четырех ключевых номинациях: за лучший фильм, лучшую режиссуру, а также мужскую и женскую роли.

Лучшие фильм и режиссер

Результаты опроса показали, что лучшим фильмом на «Оскаре 2020» должен стать «Джокер» — за него отдали голоса 37% респондентов. Четверть зрителей (26%) считает, что статуэтку стоит вручить картине Квентина Тарантино «Однажды... в Голливуде». На третьем месте среди фаворитов оказалась лента «Ford против Ferrari» — за нее проголосовали 15% зрителей. 7% и четвертое место — у «Ирландца» Мартина Скорсезе. Напомним, всего в номинации «Лучший фильм» представлено девять лент.

Режиссером года участники опроса назвали Квентина Тарантино («Однажды в… Голливуде»), отдав за него 41% голосов. Тодд Филлипс («Джокер») завоевал сердца 27% опрошенных. За кандидатуру Мартина Скорсезе («Ирландец») проголосовали 18% респондентов.

Актер и актриса года

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В номинации «Лучшая мужская роль» больше всех «Оскара» заслуживает, по мнению 66% участников голосования, Хоакин Феникс, исполнитель роли Джокера в одноименном фильме. Четверть (25%) респондентов отдали бы победу Леонардо ДиКаприо — за его роль в фильме «Однажды... в Голливуде».

В процессе выбора победительницы «Оскара» за лучшую женскую роль мнения пользователей разошлись, в итоге первое место пришлось разделить между актрисами Скарлетт ЙоханссонБрачная история») и Шарлиз ТеронСкандал») — у них по 30% голосов. А вот фаворитке предстоящего «Оскара» Рене ЗеллвегерДжуди»), которая уже завоевала несколько престижных наград, включая «Золотой глобус», досталось 25% голосов российских зрителей.

Опрос проводился с 13 по 15 января 2020 года среди 10 108 российских пользователей проекта «Кино Mail.ru».

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