Александр Петров получил три номинации на премию «Золотой орел»

Александр Петров, исполнивший главные роли в «Т-34» и «Тексте», номинирован дважды за киноработы, в этой категории его соперником станет Юрий Борисов («Бык»). Еще одна номинация за актером — в категории «Лучшая мужская роль на телевидении» за работу в сериале «Звоните ДиКаприо!». Здесь он посостязается с Павлом Деревянко («Домашний арест») и Александром Яценко («Ненастье»).