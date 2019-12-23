Александр Петров получил три номинации на премию «Золотой орел»

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Пять фильмов претендуют на соискание премии «Золотой орел» в категории «Лучший игровой фильм», сообщается на сайте киносмотра.
В список номинантов вошли «Бык» Бориса Акопова, «Дылда» Кантемира Балагова, «Одесса» Валерия Тодоровского, «Т-34» Алексея Сидорова и «Текст» Клима Шипенко. В номинацию «Лучший телефильм или сериал (до десяти серий)» попали «Годунов», «Звоните ДиКаприо!» и «Шторм».
Александр Петров, исполнивший главные роли в «Т-34» и «Тексте», номинирован дважды за киноработы, в этой категории его соперником станет Юрий Борисов («Бык»). Еще одна номинация за актером — в категории «Лучшая мужская роль на телевидении» за работу в сериале «Звоните ДиКаприо!». Здесь он посостязается с Павлом Деревянко («Домашний арест») и Александром Яценко («Ненастье»).
Среди актрис-номинанток — Стася Милославская («Бык»), Виктория Мирошниченко («Дылда») и Ирина Старшенбаум («Т-34»). За роль в сериале номинированы Анна Уколова («Домашний арест»), Татьяна Лялина («Ненастье») и Анна Михалкова («Шторм»).
Победители кинопремии будут объявлены после второго тура голосования. Торжественная церемония пройдет 24 января в самом большом павильоне киностудии «Мосфильм».
Ежегодная премия «Золотой орел», победителей которой выбирает Национальная академия кинематографических искусств и наук России во главе с режиссером Владимиром Наумовым, вручается с 2002 года.