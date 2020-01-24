Питт признался, что не помнит первое правило Бойцовского клуба

56-летний Брэд Питт получил награду Maltin Modern Master на Международном кинофестивале в Санта-Барбаре из рук режиссера Дэвида Финчера, который снял его в фильме «Бойцовский клуб». Со сцены Питт пошутил, что уже не помнит первое правило Бойцовского клуба, передает Entertainment Tonight:
Такие события и такие вечера заставляют меня понять, что я становлюсь старым... Я давно в профессии, давно снимаюсь. Уже не могу работать по ночам и с радостью доверяю исполнение трюков каскадерам. Я уже не помню первое правило Бойцовского клуба.
Напомним, «первое правило Бойцовского клуба — никому не рассказывать о Бойцовском клубе».
Культовая картина Финчера вышла в 1999 году. Помимо Питта, в ней снялись Эдвард Нортон, Хелена Бонем Картер, Джаред Лето. В центре сюжета — офисный клерк, который ведет ничем не примечательную жизнь, но однажды знакомится с брутальным изготовителем мыла Тайлером Дерденом, и все меняется.
Приз Maltin Modern Master — высшая награда международного кинофестиваля в Санта-Барбаре. Можно сказать, что благодаря работе в «Однажды... в Голливуде» этот сезон станет для Брэда Питта по-настоящему триумфальным: «Золотой глобус 2020», премия Гильдии киноактеров и номинация на «Оскар 2020» уже за ним. Удастся ли ему стать не только номинантом, но и победителем в категории «Лучшая мужская роль второго плана», — станет известно 9 февраля 2020 года.