Питт признался, что не помнит первое правило Бойцовского клуба

56-летний Брэд Питт получил награду Maltin Modern Master на Международном кинофестивале в Санта-Барбаре из рук режиссера Дэвида Финчера, который снял его в фильме «Бойцовский клуб». Со сцены Питт пошутил, что уже не помнит первое правило Бойцовского клуба, передает Entertainment Tonight:

Такие события и такие вечера заставляют меня понять, что я становлюсь старым... Я давно в профессии, давно снимаюсь. Уже не могу работать по ночам и с радостью доверяю исполнение трюков каскадерам. Я уже не помню первое правило Бойцовского клуба. Брэд Питт

Напомним, «первое правило Бойцовского клуба — никому не рассказывать о Бойцовском клубе».

Культовая картина Финчера вышла в 1999 году. Помимо Питта, в ней снялись Эдвард Нортон, Хелена Бонем Картер, Джаред Лето. В центре сюжета — офисный клерк, который ведет ничем не примечательную жизнь, но однажды знакомится с брутальным изготовителем мыла Тайлером Дерденом, и все меняется.