Энистон и Питт, Лопез с женихом на премии Гильдии актеров

В Лос-Анджелесе состоялась 26-я церемония вручения премии Гильдии киноактеров США (Screen Actors Guild Award — SAG). Гостями, номинантами и лауреатами стали Николь Кидман, Шарлиз Терон, Марго Робби, Джейн Сеймур, Аль Пачино, Дакота Фаннинг, Гленн Клоуз, Дженнифер Лопез, Скарлетт Йоханссон, Джои Кинг, Милли Бобби Браун, Зои Кравиц и многие другие звезды.
Лучшие киноактеры
Впервые награду за лучший актерский состав в фильме получила на премии иностранная картина — южнокорейский фильм «Паразиты» Пона Джун-хо. Гости церемонии встретили ленту бурными овациями стоя. В номинации «Лучшая мужская роль в кино» победил Хоакин Феникс за работу в «Джокере». Принимая награду, 45-летний артист отдал дань памяти другому исполнителю роли Джокера, скончавшемуся в 2008 году Хиту Леджеру. Актер играл роль в фильме «Темный рыцарь». Слова Феникса приводит CNN:
По правде говоря, я стою здесь лишь благодаря моему любимому актеру, Хиту Леджеру.
Кроме того, в своем выступлении Феникс похвалил своих конкурентов в номинации — Леонардо ДиКаприо, Тэрона Эджертона, Адама Драйвера и Кристиана Бэйла.
Рене Зеллвегер, сыгравшая в драме «Джуди», получила премию как лучшая актриса. Брэд Питт («Однажды в... Голливуде») и Лора Дерн («Брачная история») удостоились премий за роли второго плана в фильмах.
Награды за роли в сериалах и приз для Де Ниро
За достижения на телеэкране награды актерской гильдии получили коллективы сериалов «Корона» и «Удивительная миссис Мэйзел». За роли в драматическом сериале призы достались Дженнифер Энистон («Утреннее шоу») и Питеру Динклэйджу («Игра престолов»), за роль в комедийном сериале специалисты отметили Тони Шэлуба («Удивительная миссис Мэйзел») и Фиби Уоллер-Бридж («Дрянь»). Сэм Рокуэлл и Мишель Уильямс стали лучшими актерами в телевизионном фильме или мини-сериале («Фосси/Вердон»). Кроме того, специальный почетный приз за достижения получил Роберт Де Ниро.
Интрига вечера
Отметим, что на церемонии бывшие супруги Дженнифер Энистон и Брэд Питт, оба получившие престижные награды, тепло поздравили друг друга.
Кроме того, актер эмоционально следил за благодарственной речью экс-жены за кулисами:
Церемония вручения премии проводится с 1995 года. Победителей в пятнадцати номинациях выбирает ассоциация, в которую входят около 120 тысяч актеров, работающих в США.