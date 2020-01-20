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Энистон и Питт, Лопез с женихом на премии Гильдии актеров

Ежегодная церемония вручения почетных наград собрала главных звезд кино и телевидения

В Лос-Анджелесе состоялась 26-я церемония вручения премии Гильдии киноактеров США (Screen Actors Guild Award — SAG). Гостями, номинантами и лауреатами стали Николь Кидман, Шарлиз Терон, Марго Робби, Джейн Сеймур, Аль Пачино, Дакота Фаннинг, Гленн Клоуз, Дженнифер Лопез, Скарлетт Йоханссон, Джои Кинг, Милли Бобби Браун, Зои Кравиц и многие другие звезды.

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Лучшие киноактеры

Впервые награду за лучший актерский состав в фильме получила на премии иностранная картина — южнокорейский фильм «Паразиты» Пона Джун-хо. Гости церемонии встретили ленту бурными овациями стоя. В номинации «Лучшая мужская роль в кино» победил Хоакин Феникс за работу в «Джокере». Принимая награду, 45-летний артист отдал дань памяти другому исполнителю роли Джокера, скончавшемуся в 2008 году Хиту Леджеру. Актер играл роль в фильме «Темный рыцарь». Слова Феникса приводит CNN:

По правде говоря, я стою здесь лишь благодаря моему любимому актеру, Хиту Леджеру.
Хоакин Феникс

Кроме того, в своем выступлении Феникс похвалил своих конкурентов в номинации — Леонардо ДиКаприо, Тэрона Эджертона, Адама Драйвера и Кристиана Бэйла.

Рене Зеллвегер, сыгравшая в драме «Джуди», получила премию как лучшая актриса. Брэд ПиттОднажды в... Голливуде») и Лора ДернБрачная история») удостоились премий за роли второго плана в фильмах.

Награды за роли в сериалах и приз для Де Ниро

За достижения на телеэкране награды актерской гильдии получили коллективы сериалов «Корона» и «Удивительная миссис Мэйзел». За роли в драматическом сериале призы достались Дженнифер ЭнистонУтреннее шоу») и Питеру ДинклэйджуИгра престолов»), за роль в комедийном сериале специалисты отметили Тони Шэлуба («Удивительная миссис Мэйзел») и Фиби Уоллер-БриджДрянь»). Сэм Рокуэлл и Мишель Уильямс стали лучшими актерами в телевизионном фильме или мини-сериале («Фосси/Вердон»). Кроме того, специальный почетный приз за достижения получил Роберт Де Ниро.

Интрига вечера

Отметим, что на церемонии бывшие супруги Дженнифер Энистон и Брэд Питт, оба получившие престижные награды, тепло поздравили друг друга.

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Кроме того, актер эмоционально следил за благодарственной речью экс-жены за кулисами:

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Церемония вручения премии проводится с 1995 года. Победителей в пятнадцати номинациях выбирает ассоциация, в которую входят около 120 тысяч актеров, работающих в США.

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