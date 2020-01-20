Энистон и Питт, Лопез с женихом на премии Гильдии актеров

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Лучшие киноактеры

Впервые награду за лучший актерский состав в фильме получила на премии иностранная картина — южнокорейский фильм «Паразиты» Пона Джун-хо. Гости церемонии встретили ленту бурными овациями стоя. В номинации «Лучшая мужская роль в кино» победил Хоакин Феникс за работу в «Джокере». Принимая награду, 45-летний артист отдал дань памяти другому исполнителю роли Джокера, скончавшемуся в 2008 году Хиту Леджеру. Актер играл роль в фильме «Темный рыцарь». Слова Феникса приводит CNN:

По правде говоря, я стою здесь лишь благодаря моему любимому актеру, Хиту Леджеру. Хоакин Феникс

Награды за роли в сериалах и приз для Де Ниро

Интрига вечера

Отметим, что на церемонии бывшие супруги Дженнифер Энистон и Брэд Питт, оба получившие престижные награды, тепло поздравили друг друга.

Кроме того, актер эмоционально следил за благодарственной речью экс-жены за кулисами:

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