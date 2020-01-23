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23 января 2020, Газета.Ruновость

Назван лучший турецкий сериал

Зрители выбрали любимое шоу
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20
фотографий
20
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Кадры из сериала «Ветреный»

Сериал «Ветреный» стал лучшим турецким проектом сезона 2019/2020, сообщает Gecce со ссылкой на собственный опрос.

За сериал с Акыном Акынезю и Эбру Шахин в главных ролях проголосовали 38,7 % читателей портала. На втором месте оказался сериал «Дом, в котором ты родился» — у него 21,2% голосов, на третьем — «Дочь посла» с 20,2% голосов.

Назван лучший турецкий актер

Романтический сериал «Ветреный» выходит на турецком телевидении с весны 2019 года, второй сезон стартовал осенью 2019 года. В центре сюжета — история главного героя, который влюбился в дочь своего заклятого врага и вынужден был пересмотреть свои взгляды.

Во время загрузки произошла ошибка.
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