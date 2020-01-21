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21 января 2020, Кино Mail.ruновость

Боня пожаловалась, что ее не приглашают на российские фестивали

По словам экс-участницы «Дома 2», она при этом является частой гостьей на международных киносмотрах
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40-летняя Виктория Боня стала гостьей кинофестиваля, прошедшего в Доминикане. Об этом экс-участница «Дома 2» рассказала в инстаграме, пожаловавшись, что на российские фестивали ее никто давно не приглашает.

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Я очень рада посетить первый международный кинофестиваль в Доминикане. Что самое удивительное, меня приглашают на фестивали как гостью и в Италию, и в Америку, и в Канны, и в другие страны. Упс! Только почему-то меня перестали приглашать на кинофестивали в России. Интересно, с чем это связано?
Виктория Боня

Отметим, Виктория часто появляется на фестивале в Каннах. В 2019 году Боня посетила показ фильма «Боль и слава», а в 2018 звезда реалити была замечена на спецпоказах картин «Хан Соло. Звездные войны: Истории» и «Черный клановец».

Виктория Боня — модель, экс-участница шоу «Дом 2». Она также снималась в эпизодических ролях в кино, например, фильме «8 первых свиданий», кроме того, появлялась в шоу «Форт Боярд. Возвращение», «Жестокие игры», «Вышка».

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