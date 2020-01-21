Боня пожаловалась, что ее не приглашают на российские фестивали

Я очень рада посетить первый международный кинофестиваль в Доминикане. Что самое удивительное, меня приглашают на фестивали как гостью и в Италию, и в Америку, и в Канны, и в другие страны. Упс! Только почему-то меня перестали приглашать на кинофестивали в России. Интересно, с чем это связано?