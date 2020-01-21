Боня пожаловалась, что ее не приглашают на российские фестивали

40-летняя Виктория Боня стала гостьей кинофестиваля, прошедшего в Доминикане. Об этом экс-участница «Дома 2» рассказала в инстаграме, пожаловавшись, что на российские фестивали ее никто давно не приглашает.
Я очень рада посетить первый международный кинофестиваль в Доминикане. Что самое удивительное, меня приглашают на фестивали как гостью и в Италию, и в Америку, и в Канны, и в другие страны. Упс! Только почему-то меня перестали приглашать на кинофестивали в России. Интересно, с чем это связано?
Отметим, Виктория часто появляется на фестивале в Каннах. В 2019 году Боня посетила показ фильма «Боль и слава», а в 2018 звезда реалити была замечена на спецпоказах картин «Хан Соло. Звездные войны: Истории» и «Черный клановец».
Виктория Боня — модель, экс-участница шоу «Дом 2». Она также снималась в эпизодических ролях в кино, например, фильме «8 первых свиданий», кроме того, появлялась в шоу «Форт Боярд. Возвращение», «Жестокие игры», «Вышка».