Тарантино назвал актера, которого считает лучшим в Голливуде

Однако, по словам Квентина Тарантино, этот проект не помог Крису Пайну сделать следующий шаг в карьере. «Если бы у меня была правильная роль, я бы пригласил его в свой фильм», — заявил режиссер. Крис Пайн пока не снимался ни в одной картине Тарантино.