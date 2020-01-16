Тарантино назвал актера, которого считает лучшим в Голливуде

МОСКВА, 16 янв — РИА «Новости». Квентин Тарантино рассказал, кто, по его мнению, — лучший актер своего поколения, работающий в Голливуде, сообщает Independent. Режиссер отметил:
Я большой фанат Криса Пайна. Для меня из актеров его возраста (Пайну 39 лет. — Прим. ред.) именно он — лучший.
Режиссер «Криминального чтива», «Бесславных ублюдков» и «Однажды... в Голливуде» подчеркнул, что, хотя ему понравилось, как актер сыграл в «Звездном пути», лучшей работой Пайна он считает роль помощника машиниста Уилла Колсона в триллере Тони Скотта «Неуправляемый».
Однако, по словам Квентина Тарантино, этот проект не помог Крису Пайну сделать следующий шаг в карьере. «Если бы у меня была правильная роль, я бы пригласил его в свой фильм», — заявил режиссер. Крис Пайн пока не снимался ни в одной картине Тарантино.
Напомним, в январе 2020 года Квентин Тарантино получил «Золотой глобус» за фильм «Однажды... в Голливуде», признанный лучшей комедией. Снявшийся в картине Брэд Питт также был награжден статуэткой за лучшую мужскую роль второго плана. А вот исполнитель главной роли, Леонардо ДиКаприо, остался с номинацией.