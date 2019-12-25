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25 декабря 2019, Кино Mail.ruновость

Старшенбаум отказалась сняться в «Тексте» из-за сцены с Петровым

Актриса стала героиней программы Федора Бондарчука
Кадр из передачи «Кино в деталях»

Ирина Старшенбаум рассказала Федору Бондарчуку, что ей предлагали сняться в нашумевшей драме Клима Шипенко «Текст». Как сообщила актриса в программе «Кино в деталях», она могла исполнить роль девушки героя Ивана Янковского — ее в итоге сыграла Кристина Асмус. От работы в драме Старшенбаум отказалась по многим причинам, в том числе и из-за откровенных сцен:

Если ты обнажаешься, страна не принимает. Это в дальнейшем пугает продюсеров — такое же тоже может быть. Они ее [Кристину Асмус] уже не очень хотят снимать. Проблема в том, что у нас нет ниши эротического кино. Я знала, что в случае с «Текстом» все так будет.
Ирина Старшенбаум

По словам актрисы, еще одной причиной отказа от работы над фильмом для нее стало то, что с исполнителем главной роли в «Тексте» Александром Петровым у нее было уже достаточно совместных проектов — фильмы «Т-34», «Лед», «Притяжение». Ирина добавила:

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Александр Петров получил три номинации на премию «Золотой орел»
Мне показалась странной сцена, где он [герой Александра Петрова] смотрит постельный эпизод, в котором сыграли Кристина и Ваня Янковский. Он реагирует определенным образом. И я просто представила, что нас ждет после этого, и подумала: пусть Саша, конечно, снимается, супер.

«Текст» вышел в 2019 году. Фильм основан на одноименном бестселлере Дмитрия Глуховского. По сюжету драмы, главный герой (Петров), отсидев по ложному обвинению, решает отомстить обидчику (Янковский). В его руки попадает смартфон этого человека со всеми фотографиями и видео, в том числе эротическими, переписками с родителями и девушкой (Асмус), странными и полными угроз переговорами с коллегами. Так главный герой получает шанс стать своим противником — используя текст на экране телефона. Недавно стало известно, что «Текст» попал в список номинантов на награду «Золотой орел».

27-летняя Ирина Старшенбаум — российская актриса, бывшая девушка Александра Петрова. На счету Ирины — работы в сериалах «Содержанки», «Конная полиция», «Учителя» и фильмах «Килиманджара», «Вторжение».

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