Старшенбаум отказалась сняться в «Тексте» из-за сцены с Петровым

Если ты обнажаешься, страна не принимает. Это в дальнейшем пугает продюсеров — такое же тоже может быть. Они ее [Кристину Асмус] уже не очень хотят снимать. Проблема в том, что у нас нет ниши эротического кино. Я знала, что в случае с «Текстом» все так будет.