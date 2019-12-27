Петросян раскритиковал «Пусть говорят» за выпуск о своем разводе

Петросян заявил, что гостями студии были, в частности, люди, представленные, как его старые друзья. «Они действительно старые, но чаще всего не друзья, а, скорее всего, маразматики. <...> [Также в студии находились] случайные люди, экзальтированные дамочки мужского и женского рода, которые просто злобно, истерично болтали», — отметил создатель «Смехопанорамы». Он удивился тому, что в студии оказались актриса Елена Проклова, а также парикмахер его дочери и официантка. Артист заявил, что даже не знаком с Прокловой — многих других гостей шоу тоже лично не встречал. Кроме того, Петросян раскритиковал ведущего передачи Дмитрия Борисова, назвав его «фриком».