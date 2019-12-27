Петросян раскритиковал «Пусть говорят» за выпуск о своем разводе

74-летний Евгений Петросян резко отреагировал на выпуск ток-шоу «Первого канала» «Пусть говорят», который был посвящен его разводу с Еленой Степаненко и разделу имущества экс-супругов. Пост с критикой передачи юморист разместил в инстаграме:
Хочу ответственно заявить, что все, что говорили люди, присутствовавшие в студии, является на 99% неправдой, а точнее, ложью, клеветой.
Петросян заявил, что гостями студии были, в частности, люди, представленные, как его старые друзья. «Они действительно старые, но чаще всего не друзья, а, скорее всего, маразматики. <...> [Также в студии находились] случайные люди, экзальтированные дамочки мужского и женского рода, которые просто злобно, истерично болтали», — отметил создатель «Смехопанорамы». Он удивился тому, что в студии оказались актриса Елена Проклова, а также парикмахер его дочери и официантка. Артист заявил, что даже не знаком с Прокловой — многих других гостей шоу тоже лично не встречал. Кроме того, Петросян раскритиковал ведущего передачи Дмитрия Борисова, назвав его «фриком».
Такая передача на федеральном канале в погоне за рейтингом любыми средствами выглядит ущербно, беспардонно, как вмешательство в личную жизнь публичного человека. <...> Стыдитесь, господа!
Также комик пригрозил участникам передачи судом и попросил зрителей в будущем «не смотреть этот базар» и «не верить ни единому слову». «Придет время, и я сам все расскажу», — пообещал он.
Напомним, Петросян и Степаненко официально развелись в ноябре 2018 года. По слухам, 30-летний брак артистов распался из-за измен: Евгению приписали роман с помощницей Татьяной Брухуновой, которая в конце декабря 2018-го стала гостьей шоу Борисова «Эксклюзив» и подтвердила отношения с юмористом. В конце 2019 года пара, по данным СМИ, сыграла свадьбу.