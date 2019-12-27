Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Наверх
Подборки
15 фильмов
Не сошлись характерами: 15 душевных советских драм про отношения
10 фильмов
Дылда, танки, тишина: 10 сильных военных драм последних лет
13 фильмов
Ужас-ужас! 13 пугающих хорроров, которые вы могли пропустить
20 фильмов
Снежный ромком: 20 зимних комедий для отличного настроения
10 фильмов
От мымры до королевы: 10 незабываемых фильмов с Алисой Фрейндлих
11 сериалов
Пора в отпуск: 11 вдохновляющих тревел-шоу
7 сериалов
И тебя вылечат: 7 народных телехитов про врачей
20 сериалов
20 отличных зарубежных сериалов 2019 года, которые вы пропустили
10 сериалов
Обнять и плакать: 10 свежих российских сериалов про любовь
20 сериалов
Давай останемся дома: уютные сериалы для затяжного уикенда

Дом

Как переделывают кинотеатр «Художественный»: фото
Как украсить квартиру к Новому году, если осталось меньше месяца
Как выглядит «графский» таунхаус в Петербурге
27 декабря 2019, Кино Mail.ruновость

Петросян раскритиковал «Пусть говорят» за выпуск о своем разводе

Юморист посоветовал поклонникам не смотреть передачу
Евгений Петросян | Источник: Legion-Media.ru

74-летний Евгений Петросян резко отреагировал на выпуск ток-шоу «Первого канала» «Пусть говорят», который был посвящен его разводу с Еленой Степаненко и разделу имущества экс-супругов. Пост с критикой передачи юморист разместил в инстаграме:

Хочу ответственно заявить, что все, что говорили люди, присутствовавшие в студии, является на 99% неправдой, а точнее, ложью, клеветой.
Евгений Петросян

Петросян заявил, что гостями студии были, в частности, люди, представленные, как его старые друзья. «Они действительно старые, но чаще всего не друзья, а, скорее всего, маразматики. <...> [Также в студии находились] случайные люди, экзальтированные дамочки мужского и женского рода, которые просто злобно, истерично болтали», — отметил создатель «Смехопанорамы». Он удивился тому, что в студии оказались актриса Елена Проклова, а также парикмахер его дочери и официантка. Артист заявил, что даже не знаком с Прокловой — многих других гостей шоу тоже лично не встречал. Кроме того, Петросян раскритиковал ведущего передачи Дмитрия Борисова, назвав его «фриком». 

Новость
Бывшая жена Задорнова подала в суд на «Первый канал»
Такая передача на федеральном канале в погоне за рейтингом любыми средствами выглядит ущербно, беспардонно, как вмешательство в личную жизнь публичного человека. <...> Стыдитесь, господа!

Также комик пригрозил участникам передачи судом и попросил зрителей в будущем «не смотреть этот базар» и «не верить ни единому слову». «Придет время, и я сам все расскажу», — пообещал он.

Напомним, Петросян и Степаненко официально развелись в ноябре 2018 года. По слухам, 30-летний брак артистов распался из-за измен: Евгению приписали роман с помощницей Татьяной Брухуновой, которая в конце декабря 2018-го стала гостьей шоу Борисова «Эксклюзив» и подтвердила отношения с юмористом. В конце 2019 года пара, по данным СМИ, сыграла свадьбу.

Поделиться с друзьями!
Смотрите также
Елена Степаненко
Евгений Петросян
Навка, Лолита, Галкин снялись в «Новогодней ночи на Первом»
Дмитрий Борисов
Пусть говорят
Дмитрий Харатьян спустя 36 лет вернулся к роли следователя
Шнуров раскритиковал Гагарину в шоу «Голос»
Якубович объяснил ошибку в слове на «Поле чудес»
Рудковская объяснила отказ Билана петь в шоу звезд «Евровидения»
Семья поддержала Пугачеву на премьере киноверсии ее концерта
Певцов отреагировал на слова Урганта о нем и Познере
Банщикова приступила к съемкам в пятом сезоне «Ищейки»
Режиссер показала съемки новых серий «Ничто не случается дважды»
Иванова и ребенок: фото со съемок «Теста на беременность 2»
Фанни Ардан увидела Третьяковку и показала «Прекрасную эпоху»
Михалкова высказалась об откровенных сценах Асмус в кино
СМИ: выход продолжения «Мажора» откладывается
Участница «Давай поженимся!» пригрозила Сябитовой судом
Феминистки сорвали премьеру фильма Романа Полански в Париже
Познер поддержал Галкина, рассказавшего о цензуре на ТВ
Малахов раскрыл наиболее дорого обошедшегося гостя своего шоу
Светлаков назвал причину закрытия «Прожекторперисхилтон»
В шоу «Давай поженимся!» пришел жених в костюме Человека-паука
Харламов отреагировал на откровенные киносцены с участием жены
Рудова призвала бойкотировать шоу Малахова
Участник «Голоса» объяснил отказ пожимать руку Сюткину
Рубцова год не разговаривала с Кожевниковой на съемках «Универа»
Ирина Безрукова и Валерий Николаев вновь играют супругов
Екатерина Волкова показала, как делает с дочкой уроки на съемках
СМИ: Джаред Лето пытался помешать выходу «Джокера»
Анна Хилькевич повторила образ Памелы Андерсон на съемках
Энистон завела инстаграм и выложила фото с актерами из «Друзей»
Любовь Аксенова сменила имидж ради новой роли
Николь Кидман и Шарлиз Терон на премьере фильма «Скандал»
Кожевникова показала фото со съемок «Горя от ума»
Семья Юлии Началовой одобрила идею снять сериал о певице
Масляков и Гусман отреагировали на слова о поборах в КВН
«Баба Эва»: Бледанс не узнали на фото со съемок
«Ослепительная красота!» — Толкалина показала себя на съемках
Микелла Абрамова с мамой снялась в шоу Регины Тодоренко
Астролог «Давай поженимся!» ответила обвинившим шоу в постановке
Малахов попросил прощения на киргизском в «Прямом эфире»
Дана Борисова будет вести шоу о наркозависимых знаменитостях
Семьи убитых на показе «Темного рыцаря» возмутил «Джокер»
Мартиросян стал ведущим нового шоу на «Первом канале»
Ходченкова и Ян Гэ удивили необычными образами на съемках
«Пусть говорят» пригрозили судом из-за выпуска про Заворотнюк
Дочь ведущей «Давай поженимся!» заявила о сложных съемках шоу
Ургант пошутил над Биланом на «Первом» из-за «пьяного» концерта
Снигирь впечатлила очередным историческим образом на съемках
Билан заявил, что готов раздеться ради съемок в фильме Ян Гэ
Стали известны подробности режиссерского дебюта Евгения Цыганова
Спасший 226 пассажиров пилот сказал, кто должен сыграть его
Дима Билан объяснил нежелание возвращаться в «Голос»
Новости
Пугачева, Ефремов, Собчак и другие скорбят по Галине Волчек
Михаилу Боярскому — 70: посмотрите, как он поет
Климова винит актерскую профессию за неудачи в личной жизни
Навка, Лолита, Галкин снялись в «Новогодней ночи на Первом»
Умерла автор песни из «Друзей»
Ревва, Акиньшина, Кошкина на премьере фильма с Кридом
Старшенбаум отказалась сняться в «Тексте» из-за сцены с Петровым
Трамп прокомментировал участие в фильме «Один дома 2»
Киркоров пришел в «Модный приговор» с детьми и отцом
Дмитрий Харатьян спустя 36 лет вернулся к роли следователя
Создательница «Ведьмака» ответила на критику сериала
От Собчак до Киркорова: все звезды на премьере «Вторжения»
Назван самый узнаваемый российский телеведущий
ДиКаприо раскритиковал коллег за жалобы на тяжелую работу
Пугачева и Галкин снялись в новогоднем выпуске шоу Ивлеевой
Александр Петров получил три номинации на премию «Золотой орел»
Акиньшина, Шпица, Куркова: звезды с детьми на премьере в Москве
Назван худший фильм 2019 года
Актер года Петров и загадочный Паттинсон: новости недели
Ходченкова, Асмус, внук Миронова на премьере «Холопа» в Москве
Кэмерон «в основном» завершил съемки продолжения «Аватара»
Елизавете Боярской — 34: лучшие роли «несовременной» актрисы
Билан с сестрой, Лобода, Малахов: звезды на «Голубом огоньке»
Звезды «Гарри Поттера» воссоединились восемь лет спустя
Холли Берри с синяком под глазом появилась на съемках фильма
Адам Драйвер услышал свой голос и сбежал из радиоэфира
Собчак, Ургант, Софья Эрнст: звезды на премьере «Союза спасения»
46-летняя Порошина станет бабушкой в продолжении «Родителей»
«Звездные войны»: гид для тех, кто ничего не знал или все забыл
Все новости
Больше рекомендаций
Рекомендуем посмотреть
ФильмыСериалыТелешоу
Новости
Отец придумал, как развлечь детей и при этом поспать Жителя Колорадо Майкла Вебера в соцсетях назвали настоящим гением
Дети
Крестная сына Фриске жестко высказалась о конфликте с Шепелевым Ольга Орлова посетовала, что уже несколько лет не видела крестника
Леди
Пугачева, Собчак, Орбакайте и другие вспоминают Галину Волчек Знаменитости скорбят вместе со всеми и прощаются с режиссером «Современника».
Hi-Tech
Самый популярный iPhone XR подешевел до минимума Отличное предложение перед Новым годом
История моих просмотров
СкрытьПоказать
Смотреть онлайн
Новинки
Фильмы
Сериалы
Телешоу
Каналы ТВ
Подборки
Рекомендации
Подборки фильмов
Подборки сериалов
Фильмы
Расписание и билеты
Лучшие фильмы
Фильмы онлайн
Календарь кинопремьер
Все фильмы
Премии
Сериалы
Новинки
Лучшие сериалы
Сериалы онлайн
Календарь сериалов
Все сериалы
Телешоу
Телепрограмма
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Новостные
Детские
Все каналы
Онлайн ТВ
Помощь
Звёзды
Рейтинги
Сегодня родились
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
Мобильная версияРедакцияУсловия использования материаловОбратная связь