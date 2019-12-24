Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Наверх
Подборки
11 сериалов
Пора в отпуск: 11 вдохновляющих тревел-шоу
7 сериалов
И тебя вылечат: 7 народных телехитов про врачей
20 сериалов
20 отличных зарубежных сериалов 2019 года, которые вы пропустили
10 сериалов
Обнять и плакать: 10 свежих российских сериалов про любовь
20 сериалов
Давай останемся дома: уютные сериалы для затяжного уикенда
15 фильмов
Не сошлись характерами: 15 душевных советских драм про отношения
10 фильмов
Дылда, танки, тишина: 10 сильных военных драм последних лет
13 фильмов
Ужас-ужас! 13 пугающих хорроров, которые вы могли пропустить
20 фильмов
Снежный ромком: 20 зимних комедий для отличного настроения
10 фильмов
От мымры до королевы: 10 незабываемых фильмов с Алисой Фрейндлих

Дом

Как переделывают кинотеатр «Художественный»: фото
Как украсить квартиру к Новому году, если осталось меньше месяца
Как выглядит «графский» таунхаус в Петербурге
24 декабря 2019, Кино Mail.ruфоторепортажСъемки

Дмитрий Харатьян спустя 36 лет вернулся к роли следователя

Актер сыграл в продолжении мини-сериала «Зеленый фургон»

«Первый канал» готовит к показу многосерийный детектив «Зеленый фургон», который станет продолжением одноименного мини-сериала 1983 года, где действие разворачивалось в советской Одессе 1920-х.

21
фотография
21
фотография
21
фотография

В центре сюжета нового сериала вновь окажется Володя Патрикеев (Дмитрий Харатьян). Отсидев в тюрьме в 1937 году, отвоевав в штрафбате и разведроте, он возвращается к обычной жизни спустя 20 лет после событий оригинального фильма — и начинает расследовать сложные уголовные дела. Другие роли в сериале исполняют Наталия Вдовина, Артур Ваха, Екатерина Дурова, Артур Сопельник, Анатолий Кот, Вячеслав Манучаров, Семен Трескунов.

59-летний Харатьян рассказал о новом сериале:

7.7
Зеленый фургон
Конечно, в сериале вновь зазвучит музыка Дунаевского, будут время от времени появляться флешбеки из прошлого — зрителям будут напоминать о первом сезоне. Исполняю все вокальные партии Патрикеева вновь я, и каждая серия будет заканчиваться новой песней про Одессу — такая жанровая композиция, очень атмосферная.
Дмитрий Харатьян

Премьера сериала состоится на «Первом канале» 3 января в 21.20

Поделиться с друзьями!
Смотрите также
Анатолий Кот
Зеленый фургон
Билан с сестрой, Лобода, Малахов: звезды на «Голубом огоньке»
Зеленый фургон
Наталия Вдовина
Якубович объяснил ошибку в слове на «Поле чудес»
Артур Ваха
Дмитрий Харатьян
Светлана Иванова на съемках нового фильма: первые кадры
Вячеслав Манучаров
Артур Сопельник
Банщикова приступила к съемкам в пятом сезоне «Ищейки»
Екатерина Дурова
Режиссер показала съемки новых серий «Ничто не случается дважды»
Иванова и ребенок: фото со съемок «Теста на беременность 2»
Аксенова и Паль впервые снимаются вместе: фото с площадки
СМИ: выход продолжения «Мажора» откладывается
Участница «Давай поженимся!» пригрозила Сябитовой судом
Познер поддержал Галкина, рассказавшего о цензуре на ТВ
Малахов раскрыл наиболее дорого обошедшегося гостя своего шоу
«Хорошая жена» с Зудиной, Польских и Урсуляк готовится к эфиру
Светлаков назвал причину закрытия «Прожекторперисхилтон»
HBO отменил один приквел «Игры престолов» и анонсировал другой
В шоу «Давай поженимся!» пришел жених в костюме Человека-паука
Курцын, Снигирь и Цыганов на премьере в Москве
Возлюбленная Петрова снимется в сериале о «фильмах для взрослых»
Рубцова год не разговаривала с Кожевниковой на съемках «Универа»
Елена Летучая появится в новом сезоне сериала «Ивановы-Ивановы»
Семенович в мини, пьяный Курцын и чудовища: съемки новой комедии
Анна Хилькевич повторила образ Памелы Андерсон на съемках
Кожевникова показала фото со съемок «Горя от ума»
Семья Юлии Началовой одобрила идею снять сериал о певице
Федор Бондарчук начал съемки сериала по сценарию своей жены
Астролог «Давай поженимся!» ответила обвинившим шоу в постановке
Волкова и Дятлов на съемках в Крыму: первые фото с площадки
Алексей Воробьев снимется с Джоном Малковичем
Звезда «Шерлока» сыграет мелкого мошенника в новом сериале
Стало известно, кто заменит Чака Норриса в новом «Крутом Уокере»
Мартиросян стал ведущим нового шоу на «Первом канале»
Ходченкова и Петров представили совместный фильм
Розанова, Шпица, Брик с дочкой: все звезды фестиваля сериалов
Звезда сериала «Игра престолов» возвращается на телевидение
«Пусть говорят» пригрозили судом из-за выпуска про Заворотнюк
24-летний сын Александра Робака вместе с ним снимается в сериале
Дочь ведущей «Давай поженимся!» заявила о сложных съемках шоу
Ургант пошутил над Биланом на «Первом» из-за «пьяного» концерта
Снигирь впечатлила очередным историческим образом на съемках
Спасший 226 пассажиров пилот сказал, кто должен сыграть его
Подруги в слезах: Пегова и Снаткина на съемках сериала
Старшая дочь Веры Глаголевой объявила о съемках в новом проекте
Плетнев, Вдовиченков, Трескунов и другие на премьере комедии
Шпица, Дайнеко на премьере с Марио Касасом в Москве
Дима Билан объяснил нежелание возвращаться в «Голос»
Эрнст назвал условие для возвращения Друзя в «Что? Где? Когда?»
Тогда и сейчас: какими стали звезды, снимающиеся со школьных лет
Вилкова и Трубинер вместе снимаются в сериале: первые кадры
Сюткин впервые стал наставником «Голоса»
Шукшина снимается в новом сериале с Кореневой и Щербаковым
Двухлетняя дочь Банщиковой играет сына главной героини «Ищейки»
Новости
Создательница «Ведьмака» ответила на критику сериала
От Собчак до Киркорова: все звезды на премьере «Вторжения»
Назван самый узнаваемый российский телеведущий
ДиКаприо раскритиковал коллег за жалобы на тяжелую работу
Пугачева и Галкин снялись в новогоднем выпуске шоу Ивлеевой
Александр Петров получил три номинации на премию «Золотой орел»
Акиньшина, Шпица, Куркова: звезды с детьми на премьере в Москве
Назван худший фильм 2019 года
Актер года Петров и загадочный Паттинсон: новости недели
Ходченкова, Асмус, внук Миронова на премьере «Холопа» в Москве
Кэмерон «в основном» завершил съемки продолжения «Аватара»
Елизавете Боярской — 34: лучшие роли «несовременной» актрисы
Билан с сестрой, Лобода, Малахов: звезды на «Голубом огоньке»
Звезды «Гарри Поттера» воссоединились восемь лет спустя
Холли Берри с синяком под глазом появилась на съемках фильма
Адам Драйвер услышал свой голос и сбежал из радиоэфира
Собчак, Ургант, Софья Эрнст: звезды на премьере «Союза спасения»
46-летняя Порошина станет бабушкой в продолжении «Родителей»
«Звездные войны»: гид для тех, кто ничего не знал или все забыл
Брэд Питт признался, что хотел бросить съемки в фильме «Троя»
Асмус поддержала Харламова на премьере совместного фильма
Безрукова, Горбачева, Карас с сыном на премьере «Звездных войн»
Познера наградят за мужество и профессионализм
Иван Дорн снимается в фильме Кирилла Серебренникова
Брэду Питту — 56: культовые роли любимого актера
Киноитоги 2019 года
Климова, Киркоров, Басков снялись в новогоднем мюзикле
Собчак стала объектом жестких шуток на съемках телешоу
Тейлор Свифт и Идрис Эльба представили нашумевших «Кошек»
Все новости
Больше рекомендаций
Рекомендуем посмотреть
ФильмыСериалыТелешоу
Авто
Nissan запатентовал в России седан Sentra Получение патента говорит о том, что японская компания может возобновить продажи этой машины в нашей стране. Sentra в России продавалась до 2017 года, а новое поколение модели представили месяц назад на автосалоне в Лос-Анджелесе
Дети
Сын Маркл и принца Гарри снялся для рождественской открытки На снимке королевская пара позирует с сыном Арчи
Леди
Лера Кудрявцева призналась, что удалила грудные импланты Ведущая попала в больницу.
Здоровье
Назван простой способ продлить свою жизнь Нужно чаще уделять время искусству.
История моих просмотров
СкрытьПоказать
Смотреть онлайн
Новинки
Фильмы
Сериалы
Телешоу
Каналы ТВ
Подборки
Рекомендации
Подборки фильмов
Подборки сериалов
Фильмы
Расписание и билеты
Лучшие фильмы
Фильмы онлайн
Календарь кинопремьер
Все фильмы
Премии
Сериалы
Новинки
Лучшие сериалы
Сериалы онлайн
Календарь сериалов
Все сериалы
Телешоу
Телепрограмма
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Новостные
Детские
Все каналы
Онлайн ТВ
Помощь
Звёзды
Рейтинги
Сегодня родились
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
Мобильная версияРедакцияУсловия использования материаловОбратная связь