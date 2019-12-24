Дмитрий Харатьян спустя 36 лет вернулся к роли следователя

Конечно, в сериале вновь зазвучит музыка Дунаевского, будут время от времени появляться флешбеки из прошлого — зрителям будут напоминать о первом сезоне. Исполняю все вокальные партии Патрикеева вновь я, и каждая серия будет заканчиваться новой песней про Одессу — такая жанровая композиция, очень атмосферная.