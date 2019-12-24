Дмитрий Харатьян спустя 36 лет вернулся к роли следователя

«Первый канал» готовит к показу многосерийный детектив «Зеленый фургон», который станет продолжением одноименного мини-сериала 1983 года, где действие разворачивалось в советской Одессе 1920-х.
В центре сюжета нового сериала вновь окажется Володя Патрикеев (Дмитрий Харатьян). Отсидев в тюрьме в 1937 году, отвоевав в штрафбате и разведроте, он возвращается к обычной жизни спустя 20 лет после событий оригинального фильма — и начинает расследовать сложные уголовные дела. Другие роли в сериале исполняют Наталия Вдовина, Артур Ваха, Екатерина Дурова, Артур Сопельник, Анатолий Кот, Вячеслав Манучаров, Семен Трескунов.
59-летний Харатьян рассказал о новом сериале:
Конечно, в сериале вновь зазвучит музыка Дунаевского, будут время от времени появляться флешбеки из прошлого — зрителям будут напоминать о первом сезоне. Исполняю все вокальные партии Патрикеева вновь я, и каждая серия будет заканчиваться новой песней про Одессу — такая жанровая композиция, очень атмосферная.
Премьера сериала состоится на «Первом канале» 3 января в 21.20