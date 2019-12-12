Бледанс призналась, что ненавидит принесший ей славу образ

Органически не переваривала свой образ медсестры из «Маски-шоу». Он стал культовым, но во многом подпортил актерскую жизнь. Все режиссеры и продюсеры видели во мне сексуальную дуру с декольте и длинными ногами. Потом было сложно найти хорошую роль.