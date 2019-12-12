Бледанс призналась, что ненавидит принесший ей славу образ

50-летняя Эвелина Бледанс вспомнила в новом интервью о роли, которая сделала ее знаменитой. Актриса была звездой юмористической передачи «Маски-шоу», где играла сексуальную медсестру. Бледанс призналась, что в какой-то момент стала заложницей образа. Она пояснила в беседе с журналом StarHit:
Органически не переваривала свой образ медсестры из «Маски-шоу». Он стал культовым, но во многом подпортил актерскую жизнь. Все режиссеры и продюсеры видели во мне сексуальную дуру с декольте и длинными ногами. Потом было сложно найти хорошую роль.
Популярное в 90-х юмористическое «Маски-шоу» было снято в традициях театра абсурда. Кроме Бледанс, в проекте снимались Георгий Делиев, Борис Барский, Наталья Бузько и другие.
Бледанс позже была задействована в юмористическом скетч-шоу «Одна за всех», а также играла в комедиях «Гитлер капут!», «Холостяки» и других.