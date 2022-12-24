Наверх
Подборки
30 фильмов
Снег из прошлого: ностальгические советские фильмы с зимней атмосферой
25 фильмов
Эпохи и судьбы: 25 впечатляющих исторических фильмов последних лет
40 фильмов
Остаемся зимовать: 40 уютных фильмов для встречи зимы
20 фильмов
Елки, Щелкунчик, Непослушник: 20 главных фильмов декабря в кино
20 фильмов
Почти «Аватар»: 20 красивых фантастических фильмов онлайн
15 сериалов
Мороз по коже: 15 снежных сериалов-триллеров для зимнего вечера
20 сериалов
Козловский лечит, Ходченкова убивает: главные сериалы зимы 2022-2023
15 сериалов
«Шифр», «Сны», «Трудные подростки»: новые серии и сериалы ноября онлайн
25 сериалов
От «Художника» до «Казановы»: 25 хороших ретро-детективов про советские времена
40 сериалов
Для длинных выходных: 40 мини-сериалов, которые смотрятся запоем
Кино Mail.ruПодборки

Лучшие новые комедии 2022: смотреть онлайн

Порция доброго (ну, и немного черного) юмора никогда не бывает лишней. Мы собрали лучшие комедии 2022 года, чтобы у вас было больше поводов улыбаться
Только те, которым я не поставил оценку
Сортировать
по Порядку
Кажется, вы посмотрели все фильмы подборки. Смотрите также все подборки фильмов и подборки сериалов
1
Поехали!
7.325
оценок
IMDb6.3
Моя оценка
0
25 уже оценили
Франция/2022/1 ч. 29 мин./16+
Смотреть бесплатно
1Трейлер3Рецензии
Молодой преступник угоняет машину вместе с ее хозяйкой — так начинается безумное приключение этой странной парочки
2
Молодой человек
6.4380
оценок
IMDb6.5
Моя оценка
0
380 уже оценили
Россия/2022/1 ч. 55 мин./16+
Смотреть бесплатно
2Трейлеры5Рецензии
Табаков, Козловский и Поперечный в комедии о молодом человеке, решившем завязать с честной и трудолюбивой жизнью, которая не принесла ему ничего, кроме разочарований
3
Любовники
6.722
оценки
IMDb3.8
Моя оценка
0
22 уже оценили
Россия/2022/1 ч. 36 мин./18+
Смотреть бесплатно
2Трейлеры1Рецензия
Мужчины пытаются вывести на чистую воду коварных женщин, но понимают, что причины своих неурядиц нужно искать в самих себе
4
Я на перемотке!
IMDb5.2
Моя оценка
0
3 уже оценили
Россия/2022/1 ч. 29 мин./12+
Смотреть бесплатно
1Трейлер
После ссоры с загадочной таксисткой Андрей Бурковский начинает жить на быстрой перемотке
5
Непослушник
6.3223
оценки
IMDb5.5
Моя оценка
0
223 уже оценили
Россия/2022/1 ч. 50 мин./12+
Смотреть бесплатно
2Трейлеры4Рецензии
Когда очередной пранк заходит слишком далеко, блогер выдает себя за послушника монастыря, чтобы не сесть в тюрьму
6
Дикая
5.743
оценки
IMDb4.7
Моя оценка
0
43 уже оценили
Россия/2022/1 ч. 47 мин./16+
Смотреть бесплатно
1Трейлер2Рецензии
Приключенческое драмеди о начинающей модели, которая вместо французского побережья попадает в якутскую тайгу и вынуждена бороться за выживание
7
Вечеринка на вылет
6.731
оценка
IMDb5.0
Моя оценка
0
31 уже оценил
Франция/2022/1 ч. 43 мин./16+
Смотреть бесплатно
2Трейлеры
Во время вечеринки кто-то убивает главу семьи, владеющей империей настольных игр. Чтобы выяснить, кто это сделал, героям придется в них сыграть
8
Далекие близкие
IMDb6.5
Моя оценка
0
5 уже оценили
Россия/2022/1 ч. 32 мин./12+
Смотреть бесплатно
1Трейлер1Рецензия
Давно отдалившиеся друг от друга отец и сын отправляются в путешествие через всю страну, чтобы стать по-настоящему близкими людьми
9
Невероятно, но факт
IMDb6.5
Моя оценка
0
2 уже оценили
Франция/2022/1 ч. 14 мин./16+
Смотреть бесплатно
1Трейлер
Фэнтези-комедия о супружеской паре, которой достается дом с сюрпризом, от короля абсурда Квентина Дюпье
10
Экспресс
IMDb6.4
Моя оценка
0
9 уже оценили
Россия/2022/1 ч. 20 мин./16+
Смотреть за 1 р.
1Трейлер1Рецензия
Герои фильма делают ставку, которая почти всегда оказывается проигрышной — если только в дело не вмешается огромная удача
11
Все ненавидят Йохана
IMDb7.0
Моя оценка
0
8 уже оценили
Норвегия/2022/1 ч. 33 мин./16+
Смотреть бесплатно
2Трейлеры1Рецензия
Черная, но очень светлая комедия об отчаянном любителе пиротехники, который пытается завоевать сердце своей давней возлюбленной
12
Свингеры
5.483
оценки
IMDb4.5
Моя оценка
0
83 уже оценили
Россия, Латвия/2022/1 ч. 36 мин./16+
Смотреть бесплатно
1Трейлер
Нагиев и Пегова встречаются на свингерской вечеринке в поисках новых ощущений
13
Хочу замуж
5.1140
оценок
IMDb5.3
Моя оценка
0
140 уже оценили
Россия/2022/1 ч. 30 мин./16+
Смотреть бесплатно
1Трейлер1Рецензия
Кристина Асмус и Милош Бикович в романтической комедии о судьбоносной встрече двух молодых людей
14
Родители строгого режима
5.484
оценки
IMDb5.8
Моя оценка
0
84 уже оценили
Россия/2022/1 ч. 19 мин./16+
Смотреть бесплатно
1Трейлер1Рецензия
Алиса Фрейндлих, Александр Адабашьян и Евгений Ткачук в комедии о родителях, которые решили перевоспитать своего сына — 38-летнего мэра
15
Добро пожаловать в семью
6.157
оценок
IMDb6.3
Моя оценка
0
57 уже оценили
Беларусь/2022/2 ч. /16+
Смотреть бесплатно
1Трейлер
Молодому человеку, влюбившемуся в дочь мафиози, предстоит не лишиться руки и сердца до свадьбы
16
Ирония судьбы в Голливуде
6.129
оценок
IMDb6.2
Моя оценка
0
29 уже оценили
Россия, США/2022/1 ч. 40 мин./12+
Смотреть бесплатно
2Трейлеры1Рецензия
Каждый год 31 декабря Гриффин с друзьями ходит в баню, но в этот раз традиция обернулась веселым хаосом — романтическая комедия по мотивам легендарного советского фильма
17
Умная Маша
IMDb3.2
Моя оценка
0
5 уже оценили
Россия/2022/1 ч. 20 мин./12+
Смотреть бесплатно
1Трейлер2Рецензии
Пытаясь впечатлить возлюбленного, героиня вживляет себе чип, который сделает ее умнее. Но что-то идет не так
18
Булки
5.746
оценок
IMDb4.1
Моя оценка
0
46 уже оценили
Россия/2022/1 ч. 35 мин./12+
Смотреть бесплатно
2Трейлеры2Рецензии
Кристина Асмус отправляется на Шри-Ланку, где находит безумные приключения на свои булки и начинает жизнь с чистого листа
19
Убойный монтаж
5.727
оценок
IMDb6.7
Моя оценка
0
27 уже оценили
Франция/2022/1 ч. 50 мин./16+
Смотреть бесплатно
1Трейлер5Рецензии
Во время съемок независимого низкобюджетного зомби-хоррора киношники подвергаются атаке самых настоящих зомби — черная комедия Мишеля Хазанавичуса
20
Вместе веселее
8.1106
оценок
Моя оценка
0
106 уже оценили
Россия/2022/1 ч. 28 мин./6+
Смотреть за 1 р.
1Трейлер3Рецензии
Ловелас влюбляется в неприступную соседку своих родителей — комедия с Артуром Смольяниновым
21
Приплыли!
5.9150
оценок
IMDb4.7
Моя оценка
0
150 уже оценили
Россия/2022/1 ч. 25 мин./18+
Смотреть бесплатно
1Трейлер3Рецензии
Молодой романтик хотел сделать предложение своей девушке на яхте, но морская прогулка обернулась чередой безумных событий
22
Сдохнуть нужно, чтобы вы приехали
5.835
оценок
IMDb5.6
Моя оценка
0
35 уже оценили
Россия/2022/1 ч. 36 мин./18+
Смотреть бесплатно
1Трейлер
Обычная русская семья решает устроить прощальный ужин для близких накануне апокалипсиса
23
Ненастоящий папа
IMDb6.2
Моя оценка
0
10 уже оценили
Аргентина/2022/1 ч. 53 мин./12+
Смотреть бесплатно
1Трейлер
Аргентинское драмеди об отце и его 9-летнем сыне, которые вместе отправляются на поиски биологического отца мальчика
24
Ресторан по понятиям: Фильм
5.4104
оценки
Моя оценка
0
104 уже оценили
Россия/2022/1 ч. 26 мин./18+
Смотреть бесплатно
2Рецензии
Киноверсия сериала о четырех грабителях, которые неожиданно для себя оказываются модными рестораторами
25
Пошумим!
IMDb6.0
Моя оценка
0
3 уже оценили
США/2022/1 ч. 20 мин./16+
Смотреть бесплатно
1Трейлер2Рецензии
Черная криминальная комедия о банде преступников из Вегаса, которые похищают не того человека, да еще и оставляют существенную улику на месте преступления
Другие подборки
30 фильмов
Снег из прошлого: ностальгические советские фильмы с зимней атмосферой
25 фильмов
Эпохи и судьбы: 25 впечатляющих исторических фильмов последних лет
15 сериалов
Мороз по коже: 15 снежных сериалов-триллеров для зимнего вечера
20 сериалов
Козловский лечит, Ходченкова убивает: главные сериалы зимы 2022-2023
40 фильмов
Остаемся зимовать: 40 уютных фильмов для встречи зимы
20 фильмов
Елки, Щелкунчик, Непослушник: 20 главных фильмов декабря в кино
20 фильмов
Почти «Аватар»: 20 красивых фантастических фильмов онлайн
15 сериалов
«Шифр», «Сны», «Трудные подростки»: новые серии и сериалы ноября онлайн
20 фильмов
Искусство обмана: 20 увлекательных авантюрных фильмов со звездами
15 фильмов
15 незабываемых фильмов Эльдара Рязанова: смотрите онлайн
Новые трейлеры
Любовь-морковь: Восстание машин
Трейлер
Предпоследняя инстанция
Трейлер (2 сезон)
Улетный новый год
Трейлер (рус.)
Фандорин. Азазель
Трейлер
Майор Гром: Трудное детство
Трейлер №2
Сто лет тому вперед
Тизер-трейлер
Лживая взрослая жизнь
Трейлер (итал., англ. суб.)
Отзвуки прошлого
Дублированный трейлер
Больше рекомендаций
Рекомендуем посмотреть
ФильмыСериалы
Расписание фильма «»СписокНа карте
Сегодня
Весь деньУтроДеньВечер и ночь
00:00
09:00
18:00
03:00
История моих просмотров
СкрытьПоказать
Смотреть онлайн
Фильмы
Сериалы
Каналы ТВ
Рекомендации
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки
Календарь кинопремьер
Все фильмы
Премии
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Телепрограмма
Избранные
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Онлайн ТВ
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
Мобильная версияРедакцияУсловия использования материаловПомощь