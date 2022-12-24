Лучшие новые комедии 2022: смотреть онлайн

1 Поехали! 7.3 25

оценок IMDb6.3 Моя оценка 0 25 уже оценили Франция / 2022 / 1 ч. 29 мин. / 16+ комедия Смотреть бесплатно Хочу посмотреть 1 Трейлер 3 Рецензии Молодой преступник угоняет машину вместе с ее хозяйкой — так начинается безумное приключение этой странной парочки

2 Молодой человек 6.4 380

оценок IMDb6.5 Моя оценка 0 380 уже оценили Россия / 2022 / 1 ч. 55 мин. / 16+ комедия Смотреть бесплатно Хочу посмотреть 2 Трейлеры 5 Рецензии Табаков, Козловский и Поперечный в комедии о молодом человеке, решившем завязать с честной и трудолюбивой жизнью, которая не принесла ему ничего, кроме разочарований

3 Любовники 6.7 22

оценки IMDb3.8 Моя оценка 0 22 уже оценили Россия / 2022 / 1 ч. 36 мин. / 18+ комедия Смотреть бесплатно Хочу посмотреть 2 Трейлеры 1 Рецензия Мужчины пытаются вывести на чистую воду коварных женщин, но понимают, что причины своих неурядиц нужно искать в самих себе

5 Непослушник 6.3 223

оценки IMDb5.5 Моя оценка 0 223 уже оценили Россия / 2022 / 1 ч. 50 мин. / 12+ комедия Смотреть бесплатно Хочу посмотреть 2 Трейлеры 4 Рецензии Когда очередной пранк заходит слишком далеко, блогер выдает себя за послушника монастыря, чтобы не сесть в тюрьму

6 Дикая 5.7 43

оценки IMDb4.7 Моя оценка 0 43 уже оценили Россия / 2022 / 1 ч. 47 мин. / 16+ драма комедия триллер боевик приключения Смотреть бесплатно Хочу посмотреть 1 Трейлер 2 Рецензии Приключенческое драмеди о начинающей модели, которая вместо французского побережья попадает в якутскую тайгу и вынуждена бороться за выживание

7 Вечеринка на вылет 6.7 31

оценка IMDb5.0 Моя оценка 0 31 уже оценил Франция / 2022 / 1 ч. 43 мин. / 16+ комедия детектив Смотреть бесплатно Хочу посмотреть 2 Трейлеры Во время вечеринки кто-то убивает главу семьи, владеющей империей настольных игр. Чтобы выяснить, кто это сделал, героям придется в них сыграть