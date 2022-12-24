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Лучшие новые комедии 2022: смотреть онлайн
Порция доброго (ну, и немного черного) юмора никогда не бывает лишней. Мы собрали лучшие комедии 2022 года, чтобы у вас было больше поводов улыбаться
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1
Поехали!
7.3
25
оценок
IMDb
6.3
Моя оценка
0
25 уже оценили
Франция
/
2022
/
1 ч. 29 мин.
/
16+
комедия
Смотреть бесплатно
Хочу посмотреть
1
Трейлер
3
Рецензии
Молодой преступник угоняет машину вместе с ее хозяйкой — так начинается безумное приключение этой странной парочки
2
Молодой человек
6.4
380
оценок
IMDb
6.5
Моя оценка
0
380 уже оценили
Россия
/
2022
/
1 ч. 55 мин.
/
16+
комедия
Смотреть бесплатно
Хочу посмотреть
2
Трейлеры
5
Рецензии
Табаков, Козловский и Поперечный в комедии о молодом человеке, решившем завязать с честной и трудолюбивой жизнью, которая не принесла ему ничего, кроме разочарований
3
Любовники
6.7
22
оценки
IMDb
3.8
Моя оценка
0
22 уже оценили
Россия
/
2022
/
1 ч. 36 мин.
/
18+
комедия
Смотреть бесплатно
Хочу посмотреть
2
Трейлеры
1
Рецензия
Мужчины пытаются вывести на чистую воду коварных женщин, но понимают, что причины своих неурядиц нужно искать в самих себе
4
Я на перемотке!
IMDb
5.2
Моя оценка
0
3 уже оценили
Россия
/
2022
/
1 ч. 29 мин.
/
12+
комедия
фантастика
Смотреть бесплатно
Хочу посмотреть
1
Трейлер
После ссоры с загадочной таксисткой Андрей Бурковский начинает жить на быстрой перемотке
5
Непослушник
6.3
223
оценки
IMDb
5.5
Моя оценка
0
223 уже оценили
Россия
/
2022
/
1 ч. 50 мин.
/
12+
комедия
Смотреть бесплатно
Хочу посмотреть
2
Трейлеры
4
Рецензии
Когда очередной пранк заходит слишком далеко, блогер выдает себя за послушника монастыря, чтобы не сесть в тюрьму
6
Дикая
5.7
43
оценки
IMDb
4.7
Моя оценка
0
43 уже оценили
Россия
/
2022
/
1 ч. 47 мин.
/
16+
драма
комедия
триллер
боевик
приключения
Смотреть бесплатно
Хочу посмотреть
1
Трейлер
2
Рецензии
Приключенческое драмеди о начинающей модели, которая вместо французского побережья попадает в якутскую тайгу и вынуждена бороться за выживание
7
Вечеринка на вылет
6.7
31
оценка
IMDb
5.0
Моя оценка
0
31 уже оценил
Франция
/
2022
/
1 ч. 43 мин.
/
16+
комедия
детектив
Смотреть бесплатно
Хочу посмотреть
2
Трейлеры
Во время вечеринки кто-то убивает главу семьи, владеющей империей настольных игр. Чтобы выяснить, кто это сделал, героям придется в них сыграть
8
Далекие близкие
IMDb
6.5
Моя оценка
0
5 уже оценили
Россия
/
2022
/
1 ч. 32 мин.
/
12+
драма
комедия
Смотреть бесплатно
Хочу посмотреть
1
Трейлер
1
Рецензия
Давно отдалившиеся друг от друга отец и сын отправляются в путешествие через всю страну, чтобы стать по-настоящему близкими людьми
9
Невероятно, но факт
IMDb
6.5
Моя оценка
0
2 уже оценили
Франция
/
2022
/
1 ч. 14 мин.
/
16+
драма
комедия
детектив
фэнтези
Смотреть бесплатно
Хочу посмотреть
1
Трейлер
Фэнтези-комедия о супружеской паре, которой достается дом с сюрпризом, от короля абсурда Квентина Дюпье
10
Экспресс
IMDb
6.4
Моя оценка
0
9 уже оценили
Россия
/
2022
/
1 ч. 20 мин.
/
16+
драма
комедия
Смотреть за 1 р.
Хочу посмотреть
1
Трейлер
1
Рецензия
Герои фильма делают ставку, которая почти всегда оказывается проигрышной — если только в дело не вмешается огромная удача
11
Все ненавидят Йохана
IMDb
7.0
Моя оценка
0
8 уже оценили
Норвегия
/
2022
/
1 ч. 33 мин.
/
16+
комедия
Смотреть бесплатно
Хочу посмотреть
2
Трейлеры
1
Рецензия
Черная, но очень светлая комедия об отчаянном любителе пиротехники, который пытается завоевать сердце своей давней возлюбленной
12
Свингеры
5.4
83
оценки
IMDb
4.5
Моя оценка
0
83 уже оценили
Россия
,
Латвия
/
2022
/
1 ч. 36 мин.
/
16+
мелодрама
комедия
Смотреть бесплатно
Хочу посмотреть
1
Трейлер
Нагиев и Пегова встречаются на свингерской вечеринке в поисках новых ощущений
13
Хочу замуж
5.1
140
оценок
IMDb
5.3
Моя оценка
0
140 уже оценили
Россия
/
2022
/
1 ч. 30 мин.
/
16+
мелодрама
комедия
Смотреть бесплатно
Хочу посмотреть
1
Трейлер
1
Рецензия
Кристина Асмус и Милош Бикович в романтической комедии о судьбоносной встрече двух молодых людей
14
Родители строгого режима
5.4
84
оценки
IMDb
5.8
Моя оценка
0
84 уже оценили
Россия
/
2022
/
1 ч. 19 мин.
/
16+
комедия
Смотреть бесплатно
Хочу посмотреть
1
Трейлер
1
Рецензия
Алиса Фрейндлих, Александр Адабашьян и Евгений Ткачук в комедии о родителях, которые решили перевоспитать своего сына — 38-летнего мэра
15
Добро пожаловать в семью
6.1
57
оценок
IMDb
6.3
Моя оценка
0
57 уже оценили
Беларусь
/
2022
/
2 ч.
/
16+
мелодрама
комедия
криминал
Смотреть бесплатно
Хочу посмотреть
1
Трейлер
Молодому человеку, влюбившемуся в дочь мафиози, предстоит не лишиться руки и сердца до свадьбы
16
Ирония судьбы в Голливуде
6.1
29
оценок
IMDb
6.2
Моя оценка
0
29 уже оценили
Россия
,
США
/
2022
/
1 ч. 40 мин.
/
12+
мелодрама
комедия
Смотреть бесплатно
Хочу посмотреть
2
Трейлеры
1
Рецензия
Каждый год 31 декабря Гриффин с друзьями ходит в баню, но в этот раз традиция обернулась веселым хаосом — романтическая комедия по мотивам легендарного советского фильма
17
Умная Маша
IMDb
3.2
Моя оценка
0
5 уже оценили
Россия
/
2022
/
1 ч. 20 мин.
/
12+
комедия
Смотреть бесплатно
Хочу посмотреть
1
Трейлер
2
Рецензии
Пытаясь впечатлить возлюбленного, героиня вживляет себе чип, который сделает ее умнее. Но что-то идет не так
18
Булки
5.7
46
оценок
IMDb
4.1
Моя оценка
0
46 уже оценили
Россия
/
2022
/
1 ч. 35 мин.
/
12+
комедия
Смотреть бесплатно
Хочу посмотреть
2
Трейлеры
2
Рецензии
Кристина Асмус отправляется на Шри-Ланку, где находит безумные приключения на свои булки и начинает жизнь с чистого листа
19
Убойный монтаж
5.7
27
оценок
IMDb
6.7
Моя оценка
0
27 уже оценили
Франция
/
2022
/
1 ч. 50 мин.
/
16+
комедия
ужасы
Смотреть бесплатно
Хочу посмотреть
1
Трейлер
5
Рецензии
Во время съемок независимого низкобюджетного зомби-хоррора киношники подвергаются атаке самых настоящих зомби — черная комедия Мишеля Хазанавичуса
20
Вместе веселее
8.1
106
оценок
Моя оценка
0
106 уже оценили
Россия
/
2022
/
1 ч. 28 мин.
/
6+
драма
мелодрама
комедия
Смотреть за 1 р.
Хочу посмотреть
1
Трейлер
3
Рецензии
Ловелас влюбляется в неприступную соседку своих родителей — комедия с Артуром Смольяниновым
21
Приплыли!
5.9
150
оценок
IMDb
4.7
Моя оценка
0
150 уже оценили
Россия
/
2022
/
1 ч. 25 мин.
/
18+
комедия
Смотреть бесплатно
Хочу посмотреть
1
Трейлер
3
Рецензии
Молодой романтик хотел сделать предложение своей девушке на яхте, но морская прогулка обернулась чередой безумных событий
22
Сдохнуть нужно, чтобы вы приехали
5.8
35
оценок
IMDb
5.6
Моя оценка
0
35 уже оценили
Россия
/
2022
/
1 ч. 36 мин.
/
18+
драма
комедия
Смотреть бесплатно
Хочу посмотреть
1
Трейлер
Обычная русская семья решает устроить прощальный ужин для близких накануне апокалипсиса
23
Ненастоящий папа
IMDb
6.2
Моя оценка
0
10 уже оценили
Аргентина
/
2022
/
1 ч. 53 мин.
/
12+
драма
комедия
Смотреть бесплатно
Хочу посмотреть
1
Трейлер
Аргентинское драмеди об отце и его 9-летнем сыне, которые вместе отправляются на поиски биологического отца мальчика
24
Ресторан по понятиям: Фильм
5.4
104
оценки
Моя оценка
0
104 уже оценили
Россия
/
2022
/
1 ч. 26 мин.
/
18+
комедия
криминал
Смотреть бесплатно
Хочу посмотреть
2
Рецензии
Киноверсия сериала о четырех грабителях, которые неожиданно для себя оказываются модными рестораторами
25
Пошумим!
IMDb
6.0
Моя оценка
0
3 уже оценили
США
/
2022
/
1 ч. 20 мин.
/
16+
драма
комедия
криминал
Смотреть бесплатно
Хочу посмотреть
1
Трейлер
2
Рецензии
Черная криминальная комедия о банде преступников из Вегаса, которые похищают не того человека, да еще и оставляют существенную улику на месте преступления
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