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Русские детективы про загадочные преступления: смотреть онлайн

Шантаж, похищения и убийства с примесью мистики и любопытных загадок — перед вами лучшие русские детективы про загадочные преступления, которые не дадут заскучать
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1
Мой убийца
6.4116
оценок
IMDb6.1
Моя оценка
0
116 уже оценили
Россия/2016/1 ч. 45 мин./12+
2Трейлеры
Новый сотрудник убойного отдела города Якутска расследует одно непростое дело об убийстве молодой женщины
2
Девятая
6.5122
оценки
IMDb5.4
Моя оценка
0
122 уже оценили
Россия/2019/1 ч. 39 мин./16+
2Трейлеры1Рецензия
Евгений Цыганов и Дэйзи Хэд сталкиваются с инфернальным злом в Петербурге XIX века
3
Бег
6.5190
оценок
Моя оценка
0
190 уже оценили
Россия/2020/1 ч. 30 мин./16+
1Трейлер4Рецензии
Полина Максимова и Евгений Романцов в мистическом триллере о чемпионе по легкой атлетике, который получает необычную сверхспособность
4
Гоголь. Начало
6.72531
оценка
Моя оценка
0
2531 уже оценил
Россия/2017/1 ч. 40 мин./16+
2Трейлеры33Рецензии
Николай Васильевич Гоголь оказывается детективом, имеющим связь с потусторонним миром
5
Гоголь. Вий
6.91922
оценки
IMDb5.9
Моя оценка
0
1922 уже оценили
Россия/2018/1 ч. 40 мин./16+
Смотреть бесплатно
3Трейлеры10Рецензии
Продолжение многосерийного кинодетектива о молодом Николае Гоголе, который расследует загадочные убийства близ Диканьки
6
Гоголь. Страшная месть
7.31020
оценок
IMDb6.1
Моя оценка
0
1020 уже оценили
Россия/2018/1 ч. 46 мин./16+
2Трейлеры9Рецензии
Заключительная часть истории о борьбе петербургского писаря Николая Гоголя с темными силами
7
Змеиный источник
7.7240
оценок
IMDb6.8
Моя оценка
0
240 уже оценили
Россия/1997/1 ч. 27 мин.
Смотреть бесплатно
Российский триллер о провинциальном маньяке
8
Коллектор
7.21862
оценки
IMDb6.8
Моя оценка
0
1862 уже оценили
Россия/2016/1 ч. 14 мин./16+
Смотреть бесплатно
1Трейлер10Рецензии
Настоящий фильм одного актера — Константин Хабенский демонстрирует мастерство психологической атаки
9
Дочь
7.8587
оценок
IMDb7.3
Моя оценка
0
587 уже оценили
Россия/2012/1 ч. 50 мин./16+
Смотреть бесплатно
2Трейлеры11Рецензии
Драма о девушке из маленького провинциального городка, где орудует серийный убийца
10
Селфи
6.1935
оценок
IMDb5.2
Моя оценка
0
935 уже оценили
Россия/2018/1 ч. 52 мин./16+
Смотреть за 1 р.
1Трейлер3Рецензии
История успешного ведущего Богданова, место которого занял его двойник
11
Тот, кто гасит свет
6.9312
оценок
IMDb6.0
Моя оценка
0
312 уже оценили
Россия/2008/1 ч. 26 мин./16+
Смотреть бесплатно
1Трейлер1Рецензия
Детективный триллер о поисках серийного маньяка-убийцы
12
Чистое искусство
7533
оценки
Моя оценка
0
533 уже оценили
Россия/2016/1 ч. 33 мин./16+
2Трейлеры3Рецензии
Молодая и сильная девушка-фотограф оказывается втянутой в вереницу криминальных событий
13
Смертельные иллюзии
6.553
оценки
IMDb5.6
Моя оценка
0
53 уже оценили
Россия/2020/1 ч. 48 мин./12+
1Трейлер1Рецензия
Триллер о братьях-иллюзионистах, которые должны спасти свою ассистентку от загадочного маньяка
14
Парижский антиквар
6.511
оценок
IMDb4.4
Моя оценка
0
11 уже оценили
Россия/2001/2 ч. 36 мин./12+
Смотреть за 1 р.
1Трейлер
Агент российской разведки оказывается втянут в аферу с уникальным космическим проектом
15
Одиночество крови
5.222
оценки
Моя оценка
0
22 уже оценили
Россия/2002/1 ч. 36 мин./12+
Криминальный триллер по сценарию Павла Руминова
16
Бардо
Моя оценка
0
3 уже оценили
Россия/2019/1 ч. 3 мин.
Смотреть бесплатно
Следователь ищет убийцу с помощью тувинского шамана
17
Убийство на 100 миллионов
6.287
оценок
Моя оценка
0
87 уже оценили
Россия/2013/1 ч. 48 мин./12+
Смотреть бесплатно
1Трейлер
Полиция расследует убийство банкира, подозревая всех его близких в соучастии
18
Азазель
7.5830
оценок
IMDb6.4
Моя оценка
0
830 уже оценили
Россия/2002/3 ч. 28 мин./12+
Смотреть за 1 р.
1Трейлер
Экранизация детективного романа Бориса Акунина
19
Weekend
7579
оценок
IMDb5.8
Моя оценка
0
579 уже оценили
Россия/2013/1 ч. 35 мин./16+
2Трейлеры1Рецензия
Станислав Говорухин представляет монохромную криминальную драму
20
Профиль
5.316
оценок
IMDb6.9
Моя оценка
0
16 уже оценили
Россия, США, Кипр, Великобритания/2018/1 ч. 45 мин.
2Трейлеры
Лэптоп-триллер о британской журналистке, которая внедряется в систему онлайн-пропаганды ИГИЛ
21
Вий
5.910521
оценка
IMDb5.2
Моя оценка
0
10521 уже оценил
Россия, Германия, Великобритания, Украина, Чешская Республика/2014/2 ч. 25 мин./12+
Смотреть бесплатно
5Трейлеры76Рецензии
Отечественный блокбастер-долгострой, переосмысливающий знаменитую повесть Гоголя на современный лад

Лучшие русские фильмы-детективы про загадочные преступления

Якутский триллер, фильм-сольник Хабенского или Гоголь-Петров? Если вы с предубеждением относитесь к отечественному кинематографу, рекомендуем ознакомиться с лентами из нашей подборки, оторваться от которых будет сложно. Перед вами – список фильмов про расследования загадочных убийств, похищения, шантаж и таинственные исчезновения. Мало кто помнит о редком для России фильме ужасов «Змеиный источник» Николая Лебедева с Евгением Мироновым и Екатериной Гусевой о серийном маньяке, орудующем в провинциальном городке. О другом серийном убийце – уже из крупного города, Петербурга – снят триллер «Тот, кто гасит свет». Ингеборга Дапкунайте из «Одиночества крови» играет талантливого ученого-фармацевта, чья жизнь рушится, когда она узнает в фотороботе маньяка-убийцы собственного мужа. Среди современных русских фильмов про загадочные расследования убийств – лучшие те, о которых мало кто слышал. Например, детектив «Мой убийца» из Якутии авторства Костаса Марсана, одного из режиссеров «якутской новой волны». Или авторская драма «Дочь», рассказывающая о молодой провинциальной девушке, чья подруга становится жертвой серийного маньяка.

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