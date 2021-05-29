Лучшие русские фильмы-детективы про загадочные преступления

Якутский триллер, фильм-сольник Хабенского или Гоголь-Петров? Если вы с предубеждением относитесь к отечественному кинематографу, рекомендуем ознакомиться с лентами из нашей подборки, оторваться от которых будет сложно. Перед вами – список фильмов про расследования загадочных убийств, похищения, шантаж и таинственные исчезновения. Мало кто помнит о редком для России фильме ужасов «Змеиный источник» Николая Лебедева с Евгением Мироновым и Екатериной Гусевой о серийном маньяке, орудующем в провинциальном городке. О другом серийном убийце – уже из крупного города, Петербурга – снят триллер «Тот, кто гасит свет». Ингеборга Дапкунайте из «Одиночества крови» играет талантливого ученого-фармацевта, чья жизнь рушится, когда она узнает в фотороботе маньяка-убийцы собственного мужа. Среди современных русских фильмов про загадочные расследования убийств – лучшие те, о которых мало кто слышал. Например, детектив «Мой убийца» из Якутии авторства Костаса Марсана, одного из режиссеров «якутской новой волны». Или авторская драма «Дочь», рассказывающая о молодой провинциальной девушке, чья подруга становится жертвой серийного маньяка.