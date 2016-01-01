Авантюрный триллер «Смертельные иллюзии» рассказывает о трех братьях-иллюзионистах Романовых, которые представляют свое последнее грандиозное шоу, после чего собираются завершить выступления из-за накопившихся взаимных претензий. В первом же номере с исчезновением ассистентки все идет не по плану — девушка не появляется в положенном месте. Голос в наушниках братьев сообщает им, что ассистентка у него, и что принцип работы их сложных механизмов изменен. Но если они не продолжат шоу, то девушка — возлюбленная одного из братьев — умрет.