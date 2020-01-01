Самые ожидаемые фильмы 2020 года

11 Мулан США / 2020 / 6+ драма приключения семейный Хочу посмотреть 2 Трейлеры Очередное пополнение в коллекции игровых ремейков анимационной классики Disney — о китаянке Мулан, которая вступила в ряды Имперской армии, выдав себя за мужчину, и отправилась на войну вместо своего больного отца

12 Не время умирать США, Великобритания / 2020 триллер боевик приключения Хочу посмотреть 1 Трейлер В 25-й раз Джеймс Бонд выходит на суперсекретное задание, и в 5-й раз агента 007 играет Дэниел Крэйг, который хотел было отдохнуть от службы и насладиться простой жизнью на Ямайке, но очередная миссия находит его и там

13 Спутник Россия / 2020 / 16+ драма триллер фантастика Хочу посмотреть 1 Трейлер Фантастический триллер о советском космонавте-герое, который привозит на Землю «чужого» в своем теле, а молодая женщина-нейрофизиолог пытается спасти его в секретной лаборатории

14 Стрельцов Россия / 2020 / 6+ драма мелодрама биография спорт Хочу посмотреть 1 Трейлер Противоречивая история Эдуарда Стрельцова — выдающегося молодого советского футболиста, чья многообещающая карьера была разрушена двенадцатью годами тюрьмы

15 Скуби-Ду США / 2020 комедия детектив мультфильмы Хочу посмотреть 1 Трейлер Первый полнометражный мультфильм о приключениях самой знаменитой анимационной собаки Скуби-Ду и его несравненной команды охотников на преступников

16 Чудо-женщина: 1984 США / 2020 боевик приключения фэнтези Хочу посмотреть 1 Трейлер Невероятная амазонка отправляется в Советский Союз, отважно противостоит новым врагам и воссоединяется со старой любовью

17 Душа США / 2020 / 6+ мультфильмы Хочу посмотреть 1 Трейлер Новое творение Pixar и будущий претендент на анимационный «Оскар» — путешествие по космическим мирам и размышление на тему человеческой души, которая делает нас — нами

18 Миньоны: Грювитация США / 2020 комедия боевик мультфильмы приключения Хочу посмотреть Очаровательные желтые приспешники суперзлодеев так полюбились зрителям, что получили не только собственный мультфильм, но и его продолжение, в котором находят себе очередного злого лидера

19 Охотники за привидениями: Наследники США / 2020 комедия боевик фантастика фэнтези Хочу посмотреть 2 Трейлеры Прямое продолжение культовой ленты Айвена Райтмана 1984 года расскажет о подростках, которым приходится выступить в роли новых охотников за привидениями — тем более, что дедушка одного из них был из той самой знаменитой нью-йоркской четверки