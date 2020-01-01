Самые ожидаемые фильмы 2020 года

Начало новой декады знаменуется в кино годом громких премьер — в 2020-м нас ждет возвращение почти забытых героев прошлого, неожиданные ремейки и долгожданные продолжения, многообещающая фантастика и амбициозные драмы
Очередное пополнение в коллекции игровых ремейков анимационной классики Disney — о китаянке Мулан, которая вступила в ряды Имперской армии, выдав себя за мужчину, и отправилась на войну вместо своего больного отца
В 25-й раз Джеймс Бонд выходит на суперсекретное задание, и в 5-й раз агента 007 играет Дэниел Крэйг, который хотел было отдохнуть от службы и насладиться простой жизнью на Ямайке, но очередная миссия находит его и там
Прямое продолжение культовой ленты Айвена Райтмана 1984 года расскажет о подростках, которым приходится выступить в роли новых охотников за привидениями — тем более, что дедушка одного из них был из той самой знаменитой нью-йоркской четверки
Каждый новый фильм Кристофера Нолана — целое событие для его поклонников, и загадочный «Довод» с Робертом Паттинсоном и Джоном Дэвидом Вашингтоном, речь в котором пойдет о шпионаже и странностях со временем, не исключение
Роберт Земекис решает обновить собственную экранизацию романа Роальда Даля о злых и страшных ведьмах, которые живут под видом милых женщин и жаждут смерти детей. На замену Анжелике Хьюстон в роли главной ведьмы приходит Энн Хэтэуэй
Данила Козловский снимает свой второй фильм — на этот раз о чернобыльской катастрофе, храбро выступая против неизбежных сравнений с вышедшим годом ранее и снискавшим любовь зрителей и критиков сериалом «Чернобыль»
Лучший режиссер минувшего десятилетия по версии Ассоциации кинокритиков Голливуда Дени Вильнев реанимирует фантастический роман Фрэнка Герберта, взяв кумира современных модников Тимоти Шаламе на главную роль
Еще один любопытный режиссерский проект Козловского, разворачивающийся вокруг масонского заговора европейской монархии и высшего дворянства начала XX века, которому бросает вызов молодой анархист, потерявший любимую