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Самые ожидаемые фильмы 2020 года

Автор подборки:Кино Mail.ru
Начало новой декады знаменуется в кино годом громких премьер — в 2020-м нас ждет возвращение почти забытых героев прошлого, неожиданные ремейки и долгожданные продолжения, многообещающая фантастика и амбициозные драмы
Только те, которым я не поставил оценку
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1
Вторжение
Моя оценка
0
1 уже оценил
Россия/2020/2 ч. 9 мин./12+
Расписание и билеты
4Трейлеры1Рецензия
Вторая часть нашумевшего российского блокбастера о падении инопланетного корабля в Чертанове, действие которой разворачивается спустя три года — человечеству предстоит пережить новое вторжение
2
Плохие парни навсегда
США/2020/16+
2Трейлеры
Продолжение культового комедийного боевика с Уиллом Смитом о детективах полиции Майами, которым приходится забыть о старых обидах и вновь поработать вместе
3
1917
IMDb8.6
Моя оценка
0
6 уже оценили
США, Великобритания/2019/1 ч. 59 мин./16+
2Трейлеры
Новая крепкая драма Сэма Мендеса, снятая без монтажных склеек, о двух британских солдатах, которые отправляются в тыл врага, чтобы совершить невозможное и спасти батальон
4
Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн
США/2020/18+
2Трейлеры
Сольный фильм о самой яркой суперзлодейке вселенной DC, которая после разрыва со своим партнером Джокером объединяется с другими антигероинями Готэма
5
Джентльмены
Моя оценка
0
США/2020/1 ч. 53 мин./18+
2Трейлеры
Гай Ричи возвращается к корням своего творчества в криминальной комедии о британском до мозга костей наркобароне, который пытается продать свою процветающую империю династии миллиардеров из Оклахомы
6
Лед 2
Россия/2020/6+
2Трейлеры
Вторая часть популярной сказки о фигурном катании, в которой Александру Петрову предстоит познать все трудности отцовства
7
Соник в кино
США, Япония/2020/6+
3Трейлеры
Многострадальная экранизация видеоигры о сверхскоростном еже и офицере полиции, которые должны остановить эксперименты доктора Роботника в исполнении Джима Керри
8
Удивительное путешествие доктора Дулиттла
США/2020/12+
1Трейлер
Роберт Дауни-мл. в роли прославленного ветеринара-затворника, умеющего говорить с животными, который отправляется на мифический остров, чтобы найти лекарство для юной королевы
9
Вперед
США/2020/6+
4Трейлеры
Красочная история двух братьев-эльфов, озвученных Крисом Праттом и Томом Холландом, которые отправляются в рискованное путешествие на поиски магии
10
Тихое место 2
США/2020/16+
1Трейлер
Режиссер Джон Красински продолжает успешный эксперимент с молчаливым фильмом ужасов и заставляет свою жену Эмили Блант вновь спасаться от слепых чудовищ, реагирующих на звук
11
Мулан
США/2020/6+
2Трейлеры
Очередное пополнение в коллекции игровых ремейков анимационной классики Disney — о китаянке Мулан, которая вступила в ряды Имперской армии, выдав себя за мужчину, и отправилась на войну вместо своего больного отца
12
Не время умирать
США, Великобритания/2020
1Трейлер
В 25-й раз Джеймс Бонд выходит на суперсекретное задание, и в 5-й раз агента 007 играет Дэниел Крэйг, который хотел было отдохнуть от службы и насладиться простой жизнью на Ямайке, но очередная миссия находит его и там
13
Спутник
Россия/2020/16+
1Трейлер
Фантастический триллер о советском космонавте-герое, который привозит на Землю «чужого» в своем теле, а молодая женщина-нейрофизиолог пытается спасти его в секретной лаборатории
14
Стрельцов
Россия/2020/6+
1Трейлер
Противоречивая история Эдуарда Стрельцова — выдающегося молодого советского футболиста, чья многообещающая карьера была разрушена двенадцатью годами тюрьмы
15
Скуби-Ду
США/2020
1Трейлер
Первый полнометражный мультфильм о приключениях самой знаменитой анимационной собаки Скуби-Ду и его несравненной команды охотников на преступников
16
Чудо-женщина: 1984
США/2020
1Трейлер
Невероятная амазонка отправляется в Советский Союз, отважно противостоит новым врагам и воссоединяется со старой любовью
17
Душа
США/2020/6+
1Трейлер
Новое творение Pixar и будущий претендент на анимационный «Оскар» — путешествие по космическим мирам и размышление на тему человеческой души, которая делает нас — нами
18
Миньоны: Грювитация
США/2020
Очаровательные желтые приспешники суперзлодеев так полюбились зрителям, что получили не только собственный мультфильм, но и его продолжение, в котором находят себе очередного злого лидера
19
Охотники за привидениями: Наследники
США/2020
2Трейлеры
Прямое продолжение культовой ленты Айвена Райтмана 1984 года расскажет о подростках, которым приходится выступить в роли новых охотников за привидениями — тем более, что дедушка одного из них был из той самой знаменитой нью-йоркской четверки
20
Довод
США, Канада, Великобритания/2020
1Трейлер
Каждый новый фильм Кристофера Нолана — целое событие для его поклонников, и загадочный «Довод» с Робертом Паттинсоном и Джоном Дэвидом Вашингтоном, речь в котором пойдет о шпионаже и странностях со временем, не исключение
21
Топ Ган: Мэверик
США/2020/16+
2Трейлеры
Том Круз возвращается к роли военного пилота Мэверика, когда-то сделавшей его суперзвездой, чтобы обрадовать своих фанатов новой порцией первоклассного экшена
22
Круиз по джунглям
США/2020
2Трейлеры
Летний приключенческий блокбастер с Дуэйном Джонсоном, который станет вашим проводником в опасном, но увлекательном путешествии через джунгли по воде
23
Злое
США/2020
Главный мастер хорроров современности Джеймс Ван готовит новое пугающее зрелище с Аннабелль Уоллис в главной роли
24
King's Man: Начало
США/2020/18+
2Трейлеры
Приквел экшен-боевиков о спецслужбе Kingsman, действие которого разворачивается в годы Первой мировой войны
25
БИОС
США, Великобритания/2020
Трогательная фантастическая лента с Томом Хэнксом о роботе, сконструированном для защиты оставшегося без хозяина пса, — и неизбежном познании жизни, любви и дружбы
26
Ведьмы
США/2020
Роберт Земекис решает обновить собственную экранизацию романа Роальда Даля о злых и страшных ведьмах, которые живут под видом милых женщин и жаждут смерти детей. На замену Анжелике Хьюстон в роли главной ведьмы приходит Энн Хэтэуэй
27
Когда падали аисты
Россия/2020
Данила Козловский снимает свой второй фильм — на этот раз о чернобыльской катастрофе, храбро выступая против неизбежных сравнений с вышедшим годом ранее и снискавшим любовь зрителей и критиков сериалом «Чернобыль»
28
Дюна
США/2020
Лучший режиссер минувшего десятилетия по версии Ассоциации кинокритиков Голливуда Дени Вильнев реанимирует фантастический роман Фрэнка Герберта, взяв кумира современных модников Тимоти Шаламе на главную роль
29
Карамора
Россия/2020
Еще один любопытный режиссерский проект Козловского, разворачивающийся вокруг масонского заговора европейской монархии и высшего дворянства начала XX века, которому бросает вызов молодой анархист, потерявший любимую
30
Вестсайдская история
США/2020
Классический мюзикл от Стивена Спилберга — история Ромео и Джульетты, перенесенная на улицы Манхэттена 1960-х, где развернулась нешуточная борьба за территорию между двумя бандами
31
Поездка в Америку 2
США/2020
Неожиданное продолжение культовой комедии с Эдди Мерфи, в которой мудрому правителю Замунды придется вернуться в США после новостей о том, что где-то там живет его сын и будущий наследник престола
32
Обратная связь
Россия/2020
Российский ремейк самой популярной итальянской комедии последних лет обзавелся сиквелом, в котором зрителей снова ждет юмор от «Квартета И»
33
Последний богатырь: Корень зла
Россия/2020/6+
1Трейлер
Новая встреча с любимыми персонажами русских народных сказок, которые населяют мир Белогорья и сталкиваются с истоками древнего зла
34
Семейка Крудс 2
США/2020
Долгожданное продолжение истории харизматичной пещерной семейки, идущей навстречу новым головокружительным приключениям и вызовам судьбы
35
Огонь
Россия/2020/6+
1Трейлер
Константин Хабенский, Ирина Горбачева, Иван Янковский, Роман Курцын и другие звезды российского кино сошлись в эпической истории о героических пожарных
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