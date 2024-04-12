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Черная вдова. Укус смерти

Черная вдова. Укус смерти (2024)

Sting

IMDb6.0
20241 ч. 31 мин.триллеружасы

Сюжет фильма «Черная вдова. Укус смерти»

:

12-летняя Шарлотта живет со своей мамой, отчимом Итаном и новорожденным младшим братом. Несмотря на все попытки отчима наладить с ней связь, Шарлотта отдаляется и чувствует себя одиночкой, поскольку все внимание родителей уделяется малышу. Однажды ночью с неба падает загадочный объект, который попадает в их многоквартирный дом, — это яйцо, из которого вылупляется маленький паук. Шарлотта обнаруживает его и решает оставить как питомца. Однако паук начинает стремительно расти, а вскоре в доме начинают пропадать домашние животные соседей и сами соседи. Жильцы понимают, что попали в ловушку кровожадного паука, и лишь Шарлотта знает, как его остановить.

«Черная вдова. Укус смерти» (2024) — австралийский фильм ужасов режиссера Кии Роуч-Тернера.

Режиссер

Кия Роуч-Тернер

В ролях

Алила Броун, Пенелопа Митчелл, Райан Корр, Жермен Фаулер, Сильвия Коллока, Нони Хазлхерст, Робин Невин, Тони Дж. Блэк, Алсира Карпио, Дэнни Ким, Роулэнд Холмс

Страна

Австралия
Возрастные ограничения
16 +
Подробнее

Трейлеры

2

Кадры

12
Кадр из Черная вдова. Укус смерти
Кадр из Черная вдова. Укус смерти
Кадр из Черная вдова. Укус смерти
Кадр из Черная вдова. Укус смерти
Кадр из Черная вдова. Укус смерти
12
фотографий
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«Кино Mail.ru» представляет вашему вниманию информацию о фильме Черная вдова. Укус смерти (Sting, 2024): актеры, список похожих фильмов, возможность оставить отзыв к фильму Черная вдова. Укус смерти. Также вы можете посмотреть трейлер к фильму Черная вдова. Укус смерти, получить информацию об авторе сценария и режиссере фильма.
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