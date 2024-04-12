12-летняя Шарлотта живет со своей мамой, отчимом Итаном и новорожденным младшим братом. Несмотря на все попытки отчима наладить с ней связь, Шарлотта отдаляется и чувствует себя одиночкой, поскольку все внимание родителей уделяется малышу. Однажды ночью с неба падает загадочный объект, который попадает в их многоквартирный дом, — это яйцо, из которого вылупляется маленький паук. Шарлотта обнаруживает его и решает оставить как питомца. Однако паук начинает стремительно расти, а вскоре в доме начинают пропадать домашние животные соседей и сами соседи. Жильцы понимают, что попали в ловушку кровожадного паука, и лишь Шарлотта знает, как его остановить.

«Черная вдова. Укус смерти» (2024) — австралийский фильм ужасов режиссера Кии Роуч-Тернера.