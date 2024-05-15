Василиса и хранители времени (2024)

Хранители времени наказывают Волшебника из дальней вселенной за хулиганство и приговаривают его к ссылке на Землю. Старик пытается освоиться в жизни обычного человека, но это оказывается не так просто. Его новая внучка Василиса тоже обладает сверхспособностями. А однажды они встречают Дашу — звезду интернета, чья красота и молодость зависят от количества подписчиков и лайков в соцсетях. Коварная Даша жаждет овладеть волшебной силой Василисы, благодаря которой она сможет навсегда остаться молодой.

«Василиса и хранители времени» — приключенческая сказка режиссера Павла Лунгина. Главные роли в фильме играют Мария Кошина, Сергей Гармаш и Дарья Мороз.