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Василиса и хранители времени

Василиса и хранители времени (2024)

2024приключениясемейныйфэнтези

Сюжет фильма «Василиса и хранители времени»

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Хранители времени наказывают Волшебника из дальней вселенной за хулиганство и приговаривают его к ссылке на Землю. Старик пытается освоиться в жизни обычного человека, но это оказывается не так просто. Его новая внучка Василиса тоже обладает сверхспособностями. А однажды они встречают Дашу — звезду интернета, чья красота и молодость зависят от количества подписчиков и лайков в соцсетях. Коварная Даша жаждет овладеть волшебной силой Василисы, благодаря которой она сможет навсегда остаться молодой.

«Василиса и хранители времени» — приключенческая сказка режиссера Павла Лунгина. Главные роли в фильме играют Мария Кошина, Сергей Гармаш и Дарья Мороз.

Режиссер

Павел Лунгин

В ролях

Мария Кошина, Дарья Мороз, Сергей Гармаш, Юрий Кузнецов, Агриппина Стеклова, Дмитрий Куличков, Антон Рогачев

Страна

Россия

Премьера

3 октября (РФ)
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Трейлер

Кадры

18
Кадр из Василиса и хранители времени
Кадр из Василиса и хранители времени
Кадр из Василиса и хранители времени
Кадр из Василиса и хранители времени
Кадр из Василиса и хранители времени
18
фотографий

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«Кино Mail.ru» представляет вашему вниманию информацию о фильме Василиса и хранители времени (2024): актеры, список похожих фильмов, возможность оставить отзыв к фильму Василиса и хранители времени. Также вы можете посмотреть трейлер к фильму Василиса и хранители времени, получить информацию об авторе сценария и режиссере фильма.
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