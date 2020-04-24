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Эвакуация

Extraction

20201 ч. 56 мин.драмабоевик
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Сюжет фильма:

Наемник Тайлер Рэйк должен освободить сына международного преступника. Мальчик становится пешкой в противостоянии двух влиятельнейших наркобаронов, находясь в заложниках в столице Бангладеша, в одном из самых опасных и неприступных мест в мире.

Режиссер
Сэм Харгрейв
В ролях
Крис Хемсворт, Дэвид Харбор, Голшифте Фарахани, Крис Джай Алекс, Райна Кэмпбелл, Патрик Ньюэлл, Мило Чанг Сигел, Киана Чанг Сигел
Страна
США
Премьера
24 апреля (Мир)
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Трейлер
Кадры2
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