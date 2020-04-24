Наемник Тайлер Рэйк должен освободить сына международного преступника. Мальчик становится пешкой в противостоянии двух влиятельнейших наркобаронов, находясь в заложниках в столице Бангладеша, в одном из самых опасных и неприступных мест в мире.
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