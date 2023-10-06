Хелена Петтерьер счастлива с мужем и маленькой дочкой. Но ее прошлое таит страшную тайну: в юности мать героини была похищена и изнасилована, и отец Хелены — похититель по имени Марш Кинг. Мужчина удерживал несчастную женщину и ребенка в изоляции много лет, пока однажды их не спасли, а преступник отправился в тюрьму. Когда Хелена узнает, что ему удалось сбежать, она, опасаясь за близких, решает найти Кинга самостоятельно.

«Дочь болотного царя» — экранизация одноименного романа американской писательницы Карен Дионне с Дэйзи Ридли в главной роли.