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Дочь болотного царя

The Marsh King's Daughter

2023драматриллердетективкриминал

Сюжет фильма:

Хелена Петтерьер счастлива с мужем и маленькой дочкой. Но ее прошлое таит страшную тайну: в юности мать героини была похищена и изнасилована, и отец Хелены — похититель по имени Марш Кинг. Мужчина удерживал несчастную женщину и ребенка в изоляции много лет, пока однажды их не спасли, а преступник отправился в тюрьму. Когда Хелена узнает, что ему удалось сбежать, она, опасаясь за близких, решает найти Кинга самостоятельно.

«Дочь болотного царя» — экранизация одноименного романа американской писательницы Карен Дионне с Дэйзи Ридли в главной роли.

Режиссер
Нил Бергер
В ролях
Дэйзи Ридли, Бен Мендельсон, Гаррет Хедлунд, Джил Бирмингем, Карен Писториус, Бруклин Принс, Джозеф Дэйли, Крис Вайолетт, Имали Перера, Джошуа Пиис, Памела МакДональд, Джои Карсон, Эш Кэтервуд
Страна
США
Премьера
19 октября (РФ)
6 октября (Мир)
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Трейлер
Кадры5
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