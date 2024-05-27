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27 мая 2024, новость

Режиссер оригинальной «Русалочки» раскритиковал новые фильмы Disney

Джон Маскер заявил, что киностудия в первую очередь должна стремиться развлекать, а уже потом продвигать необходимые идеи
Кадр из мультфильма «Русалочка»
Кадр из мультфильма «Русалочка» | Источник: Legion-Media.ru

Режиссер оригинальных мультфильмов Disney «Русалочка», «Аладдин» и «Моана» Джон Маскер раскритиковал новые фильмы студии. Его цитирует TMZ.

«Думаю, им нужно немного сменить курс — в первую очередь развлекать и создавать захватывающие истории и интересных персонажей, а уже во вторую закладывать в историю необходимые идеи», — сказал он.

Новой версией «Русалочки», вышедшей в 2023 году, он остался недоволен — по мнению Маскера, из-за изменения линии дочери и отца история потеряла свое очарование. Кроме того, ему не понравился краб Себастьян, созданный с помощью технологий CGI.

Режиссер подчеркнул, что поддеживает стремление к многообразию и инклюзивности, однако он уверен, что авторы не должны жертвовать качественными сценариями, только чтобы соответствовать трендам.

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