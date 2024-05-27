Собчак раскритиковали за образ в Каннах и сравнили с Литвиновой

Журналистку и телеведущую Ксению Собчак раскритиковали за новый образ в Каннах. Знаменитость опубликовала фотографии в соцсети.

<div id="vk_post_-122141110_30571"></div> <script type="text/javascript" src="https://vk.com/js/api/openapi.js?172"></script> <script type="text/javascript"> (function() { VK.Widgets.Post("vk_post_-122141110_30571", -122141110, 30571, 'LWWWm26068UhuvDIYs9THLFQ-vI'); }()); </script> Во время загрузки произошла ошибка.

42-летняя Ксения Собчак была запечатлена в черном платье Khaite, украшенном бахромой. Журналистка добавила к нему красные туфли Salvatore Ferragamo на каблуках и с острым мысом, сумку со страусиными перьями, очки-маску Acne Studios, несколько браслетов, серьги и кольца. Телеведущей сделали укладку с заколками.

«Последний день Каннского фестиваля. Перед перелетом на Бали начала привыкать к островной тематике», — подписала фото Собчак.

Некоторые интернет-пользователи не оценили наряд журналистки. Были и те, кто заявил, что она копирует стиль актрисы Ренаты Литвиновой.

«НедоЛитвинова», «Ужасные очки», «Черная вдова что ли…», «Литвинова перевернулась», «Копируешь Литвинову», «Ой, еще одна Рената Литвинова…», «Вкуса 0», — писали в комментариях.