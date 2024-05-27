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27 мая 2024, новость

Собчак раскритиковали за образ в Каннах и сравнили с Литвиновой

Журналистка опубликовала фото в платье с бахромой и очках-маске

Журналистку и телеведущую Ксению Собчак раскритиковали за новый образ в Каннах. Знаменитость опубликовала фотографии в соцсети.

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42-летняя Ксения Собчак была запечатлена в черном платье Khaite, украшенном бахромой. Журналистка добавила к нему красные туфли Salvatore Ferragamo на каблуках и с острым мысом, сумку со страусиными перьями, очки-маску Acne Studios, несколько браслетов, серьги и кольца. Телеведущей сделали укладку с заколками.

«Последний день Каннского фестиваля. Перед перелетом на Бали начала привыкать к островной тематике», — подписала фото Собчак.

Некоторые интернет-пользователи не оценили наряд журналистки. Были и те, кто заявил, что она копирует стиль актрисы Ренаты Литвиновой.

«НедоЛитвинова», «Ужасные очки», «Черная вдова что ли…», «Литвинова перевернулась», «Копируешь Литвинову», «Ой, еще одна Рената Литвинова…», «Вкуса 0», — писали в комментариях.

Недавно в Каннах Ксения Собчак показала необычную деталь своего образа — брошь-огурчик от российского бренда Letters and stones. Стоимость изделия на официальном сайте составляет 260 тысяч рублей. Журналистка посоветовала сочетать украшение с черной блузой.

Ранее Собчак показала приглашение на «самое желанное мероприятие» в Каннах

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