Собчак раскритиковали за образ в Каннах и сравнили с Литвиновой

Журналистку и телеведущую Ксению Собчак раскритиковали за новый образ в Каннах. Знаменитость опубликовала фотографии в соцсети.
42-летняя Ксения Собчак была запечатлена в черном платье Khaite, украшенном бахромой. Журналистка добавила к нему красные туфли Salvatore Ferragamo на каблуках и с острым мысом, сумку со страусиными перьями, очки-маску Acne Studios, несколько браслетов, серьги и кольца. Телеведущей сделали укладку с заколками.
«Последний день Каннского фестиваля. Перед перелетом на Бали начала привыкать к островной тематике», — подписала фото Собчак.
Некоторые интернет-пользователи не оценили наряд журналистки. Были и те, кто заявил, что она копирует стиль актрисы Ренаты Литвиновой.
«НедоЛитвинова», «Ужасные очки», «Черная вдова что ли…», «Литвинова перевернулась», «Копируешь Литвинову», «Ой, еще одна Рената Литвинова…», «Вкуса 0», — писали в комментариях.
Недавно в Каннах Ксения Собчак показала необычную деталь своего образа — брошь-огурчик от российского бренда Letters and stones. Стоимость изделия на официальном сайте составляет 260 тысяч рублей. Журналистка посоветовала сочетать украшение с черной блузой.