Сериал с Ералашем из «Слова пацана» откроет фестиваль детского кино

Ярослав Могильников в сериале «Юг»

Новая режиссерская работа Ивана Соснина — сериал «Юг» — откроет второй Всероссийский фестиваль детского, семейного кино и анимации «Медвежонок». Об этом стало известно на презентации смотра, которая состоялась в Москве.

Сериал рассказывает о подростке с необычным именем Юг, который вырос с бабушкой: его мать умерла, а отца он никогда не видел. В день своего 14-летия герой случайно узнает, что отец все эти годы отправлял бабушке деньги, и решает во что бы то ни стало найти родителя. Юноша отправляется в путешествие по стране, которое поможет ему преодолеть свои страхи и обрести новых друзей.

Главную роль в «Юге» играет Ярослав Могильников, прославившийся благодаря роли Ералаша в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте». В хите Жоры Крыжовникова персонаж Могильникова тоже был сиротой и вступил в банду, чтобы раздобыть деньги на утюг для бабушки, которая его воспитала. В «Юге» образ бабушки воплотила Надежда Маркина, получившая широкую известность после участия в картине Андрея Звягинцева «Елена».