Сериал с Ералашем из «Слова пацана» откроет фестиваль детского кино

Новая режиссерская работа Ивана Соснина — сериал «Юг» — откроет второй Всероссийский фестиваль детского, семейного кино и анимации «Медвежонок». Об этом стало известно на презентации смотра, которая состоялась в Москве.
Сериал рассказывает о подростке с необычным именем Юг, который вырос с бабушкой: его мать умерла, а отца он никогда не видел. В день своего 14-летия герой случайно узнает, что отец все эти годы отправлял бабушке деньги, и решает во что бы то ни стало найти родителя. Юноша отправляется в путешествие по стране, которое поможет ему преодолеть свои страхи и обрести новых друзей.
Главную роль в «Юге» играет Ярослав Могильников, прославившийся благодаря роли Ералаша в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте». В хите Жоры Крыжовникова персонаж Могильникова тоже был сиротой и вступил в банду, чтобы раздобыть деньги на утюг для бабушки, которая его воспитала. В «Юге» образ бабушки воплотила Надежда Маркина, получившая широкую известность после участия в картине Андрея Звягинцева «Елена».
Кроме Маркиной и Могильникова, в сериале заняты Юрий Колокольников, Юлия Снигирь, Тимофей Трибунцев, Анна Уколова, Александр Яценко, Кирилл Кяро, Дарья Екамасова, Максим Стоянов, Николай Шрайбер, Игорь Грабузов, Антон Кузнецов, Полина Цыганова и другие.
Когда сериал «Юг» станет доступен широкому зрителю, пока неизвестно. Фестиваль «Медвежонок» пройдет в Перми с 31 мая по 2 июня 2024 года.