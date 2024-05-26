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26 мая 2024, новость

Бен Аффлек помогал Дженнифер Лопез на съемках фильма «Атлас»

Актер помог своей жене показать нужные эмоции во время съемок боевика

Актер Бен Аффлек помог своей жене Дженнифер Лопез показать нужные эмоции во время съемок боевика «Атлас». Об этом рассказал коллега звезды по фильму Стерлинг Браун.

Лопез исполняет в ленте главную роль: она играет дата-аналитика Атлас Шепард, которая недоверчиво относится к искусственному интеллекту. Героиня участвует в миссии по поимке робота, намеревающегося захватить человечество. Однако для этого исследователям нужна помощь еще одного робота по имени Смит, которого в фильме озвучивает Грегори Джеймс Коэн.

«Время от времени Бен читал реплики Смита, — поделился Стерлинг Браун в беседе с Entertainment Weekly. — Думаю, молодожены до сих пор очень влюблены, и ей просто хотелось услышать его голос. Поэтому иногда реакция, которую она выдавала, была вызвана тем, что она слушала голос своего мужа».

Ранее Лопез признавалась, что воссоединение с Аффлеком вдохновило и ее музыкальную карьеру. Возродившиеся спустя 20 лет чувства артистов вылились в пластинку This Is Me... Now, которая вышла 16 февраля.

Последнее время в прессе ходят слухи о разрыве Лопез и Аффлека.

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