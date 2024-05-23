Лопез впервые отреагировала на слухи о разводе с Аффлеком

Дженнифер Лопез | Источник: Legion-Media.ru

Певица Дженнифер Лопез впервые отреагировала на слухи о возможном разводе с актером Беном Аффлеком. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Дженнифер Лопез посетила премьеру фильма «Атлас», которая состоялась в Мехико 22 мая. На мероприятии один из репортеров попросил певицу прокомментировать слухи о расставании с Беном Аффлеком. Когда знаменитость начала отшучиваться, ее коллега по фильму Симу Лю вмешался и заявил, что это не обсуждается. После этого Дженнифер Лопез обратилась к журналисту.

«Вы знаете лучше», — ответила певица.

На прошлой неделе инсайдер заявил, что у знаменитостей серьезные проблемы в отношениях. Якобы недавно актер съехал из их дома стоимостью около $60 миллионов. При этом источник отметил, что артист не виноват в их разладе.

«Им, вероятно, придется продать дом мечты, который они искали два года. Они никогда не перестанут любить друг друга, но она не может его контролировать, а он не может ее изменить. Невозможно, чтобы это продолжалось», — заявил инсайдер.