Алена Апина пришла на съемки сериала про «Комбинацию» после жалобы

Алена Апина

Певица Алена Апина появилась на съемках сериала про группу «Комбинация» в Саратове. Об этом пишет aif.ru.

На съемочную площадку в Большом зале саратовской консерватории журналистов не пустили, но все желающие могли смотреть за процессом съемок с большого экрана. По словам режиссера Никиты Власова, Апина пришла на съемки эпизода, в котором композитор Виталий Окороков предлагает ей работать в «Комбинации». Певица присутствовала на съемках в тапочках, однако беседовать с журналистами отказалась. В грядущем сериале ее играет Анастасия Уколова.

«Мы снимаем сцену, в которой композитор группы “Комбинация” Виталий Окороков предлагает Алене Апиной петь в группе. Он встретился с ней в консерватории и уговорил ее принять участие в записи их первого хита», — отметил Власов.

Недавно Алена Апина пожаловалась, что ее не допустили к съемкам в сериале про группу «Комбинация», в составе которой она выступала. По словам певицы, еще задолго до начала работы над сериалом ей говорили о схожести с актрисой, сыгравшей в сериале ее саму. Исполнительница призналась, что сильно переживает за конечный вариант шоу, так как сериал посвящен ей и ее коллективу.

Ранее сыгравшая Алену Апину в сериале актриса рассказала о помощи певицы.