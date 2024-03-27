Сыгравшая Алену Апину в сериале актриса рассказала о помощи певицы

Кадр из сериала «Комбинация»

Анастасия Уколова в онлайн-шоу «До 17 и старше» рассказала, как готовилась к главной роли в сериале «Комбинация», в котором она перевоплотилась в певицу Алену Апину. По словам 29-летней актрисы, Апина — закрытый человек, но ей все же помогла в работе над образом.

Уколова призналась, что несколько раз была в гостях у певицы, которая кормила ее домашней едой, а также говорила на личные темы, которые будут отображены в многосерийном фильме.

«У моей героини большая драматическая линия идет через сериал, и для меня было важно узнать, что она чувствовала, как переживала, как ушла из группы», — отметила Уколова.

Также актриса звонила певице уже во время съемок, чтобы обсудить какие-то важные моменты, ведь для обеих было важно передать эмоции и чувства правдоподобно. «Я в любой момент могу написать Алене: “Так, срочно, мы сегодня играем вот эту сцену. Вы заходите туда-то, и там ваш муж. Что вы чувствовали в тот момент?”»

Работа над сериалом «Комбинация» еще продолжается: в скором времени съемки должны пройти в Саратове, на родине Алены Апиной, а также в Узбекистане.

Напомним, группа «Комбинация» образовалась в 1988 году. Ее солистками стали Алена Апина, Татьяна Иванова (ее играет Елизавета Базыкина) и Елена Левочкина. В сериале также снимаются Аскар Ильясов, Дарья Руденок, Полина Гухман, Татьяна Струженкова, Софья Володчинская и Екатерина Гончарова.