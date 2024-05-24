Звезда «Постучись в мою дверь» вышла в свет с миллионером

Звезда «Постучись в мою дверь», актриса Ханде Эрчел вышла на публику с новым бойфрендом, миллионером Хаканом Сабанджи в Каннах.

Актриса Ханде Эрчел позировала в черном платье из страз с глубоким декольте и открытой спиной. Волосы ей собрали в высокий пучок и сделали макияж с угольно-черными стрелками. На красной дорожке она обнималась с бойфрендом Хаканом Сабанджи.

Личная жизнь и работа звезды турецких сериалов Ханде Эрчел находится под пристальным вниманием поклонников. В марте прошлого года стало известно о расставании звезды с актером Керемом Бюрсином, с которым она сыграла пару в сериале «Постучись в мою дверь». Спустя несколько месяцев СМИ сообщили о романе Эрчел с наследником одной из самых богатых турецких семей Хаканом Сабанджи.

Несмотря на серьезный статус отношений и совместные появления на Каннском кинофестивале, влюбленные не афишируют свои отношения.