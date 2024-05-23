Светлана Немоляева подтвердила, что ее состояние ухудшилось

Светлана Немоляева

Актриса Светлана Немоляева подтвердила, что находится в тяжелом состоянии. Ее слова приводит телеканал «360».

«Говорить не могу долго, у меня тяжелый ковид и слабость. Похвастаться нечем», — сказала артистка.

Ранее Mash писал, что врачи обнаружили у Немоляевой проблемы с сердцем. Ей диагностировали приступ фибрилляции предсердий. Показатели насыщения крови кислородом показывают признаки дыхательной недостаточности, сердце стало сокращаться хаотичнее и чаще.

87-летняя звезда «Служебного романа» находится в больнице уже пятый день. Артистка отмечала, что расстроена из-за отмены спектаклей с ее участием.

Напомним, российские зрители знают Немоляеву по фильмам «Гараж», «Небеса обетованные» и многим другим.