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23 мая 2024, новость

Собчак раскритиковали за образ на красной дорожке в Каннах

Наряд российской звезды на кинопремьере вызвал споры в сети

Журналистка и телеведущая Ксения Собчак появилась на публике в элегантном образе. Знаменитость опубликовала фотографии в Telegram-канале.

Ксения Собчак, фото: соцсети
Ксения Собчак, фото: соцсети

42-летняя Ксения Собчак посетила премьеру фильма «Парфенопа», которая состоялась на 77-м Каннском фестивале 21 мая. Для светского выхода журналистка выбрала темно-коричневое макси-платье Loewe, которое дополнила туфлями на каблуках с острым мысом и медный клатчем Prada. Телеведущая также надела золотые украшения. Знаменитости сделали вечерний макияж с черными стрелками и укладку. Некоторые интернет-пользователи не оценили образ Собчак.

«Опять мешок», «Сразу стало видно, что бедра низкие, а ноги короткие. Непродуманный выбор», «Платье очень странное, как будто сумка на груди», «Не хочу обидеть, но как подушкой прикрыли», «Как будто с приколотой подушкой», — писали в комментариях.

Накануне образ Ксении Собчак для Каннского кинофестиваля вызвал споры в сети.

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