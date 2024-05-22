Трейлер дня: Джессика Альба возвращается на экраны в эффектном боевике

Появился первый трейлер экшен-триллера «Не для слабонервных», в котором Джессика Альба исполнила свою первую роль после пятилетнего перерыва в карьере.

Главная героиня фильма — оперативница спецназа Паркер, вынужденная уйти со службы из-за внезапной смерти своего отца. Вернувшись домой, женщина обнаруживает, что власть в ее родном городе захватили бандиты, а местный сенатор каким-то образом виновен в случившейся трагедии.

Используя все свои боевые навыки, Паркер вступает в противостояние с преступниками, намереваясь любой ценой выяснить правду и отомстить за гибель родного человека.

«Не для слабонервных» — дебютный англоязычный проект индонезийской сценаристки и режиссера Моули Сурьи. Роли в фильме также исполнили Марк Веббер и звезда американского кино 1980-х Энтони Майкл Холл.