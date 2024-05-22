Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
PROсмотрено
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама
Наверх
22 мая 2024, статьяЧто посмотреть

Трейлер дня: Джессика Альба возвращается на экраны в эффектном боевике

В криминальном триллере «Не для слабонервных» актриса предстанет в образе опытного бойца спецназа, которая мстит за своего отца

Появился первый трейлер экшен-триллера «Не для слабонервных», в котором Джессика Альба исполнила свою первую роль после пятилетнего перерыва в карьере.

Главная героиня фильма — оперативница спецназа Паркер, вынужденная уйти со службы из-за внезапной смерти своего отца. Вернувшись домой, женщина обнаруживает, что власть в ее родном городе захватили бандиты, а местный сенатор каким-то образом виновен в случившейся трагедии.

Используя все свои боевые навыки, Паркер вступает в противостояние с преступниками, намереваясь любой ценой выяснить правду и отомстить за гибель родного человека.

«Не для слабонервных» — дебютный англоязычный проект индонезийской сценаристки и режиссера Моули Сурьи. Роли в фильме также исполнили Марк Веббер и звезда американского кино 1980-х Энтони Майкл Холл.

Премьера картины состоится 21 июня на Netflix.

Поделиться с друзьями!

Смотрите еще

Джессика Альба
Jessica Alba
Не для слабонервных
Новые трейлеры
Кадр из сериала «Презумпция невиновности»
Презумпция невиновности
Трейлер (англ.)
Кадр из сериала «Sweet Tooth: Мальчик с оленьими рогами» (3 сезон)
Sweet Tooth: Мальчик с оленьими рогами
Трейлер (3 сезон, англ.)
Кадр из фильма «Не для слабонервных»
Не для слабонервных
Трейлер (англ.)
Кадр из сериала «На автомате»
На автомате
Трейлер
Кадр из фильма «Вещество»
Вещество
Тизер (англ.)
Кадр из фильма «Эмилия Перес»
Эмилия Перес
Тизер (англ.)
Папа
Дублированный трейлер
Кадр из фильма «Саван»
Саван
Тизер (англ.)
Рекомендуем посмотреть
ФильмыСериалы
Расписание фильма «»СписокНа карте
Сегодня
Весь деньУтроДеньВечер и ночь
00:00
09:00
18:00
03:00
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
РедакцияО технологиях рекомендацийУсловия использования материаловПомощь