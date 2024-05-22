Не для слабонервных (2024)

Паркер, опытная оперативница спецназа, возвращается домой после внезапной смерти отца. В наследство женщине достался отцовский бар, которым теперь предстоит управлять ей. Но вместо спокойной жизни героиню ждет столкновение с жестокой бандой, установившей свои порядки в городе. Кроме того, в смерти своего отца Паркер подозревает местного сенатора Свона и не может оставить это просто так.

«Не для слабонервных» — экшер-триллер с Джессикой Альбой в главной роли. В фильме также сыграли Энтони Майкл Холл, Марк Веббер и другие.