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Не для слабонервных

Не для слабонервных (2024)

Trigger Warning

20241 ч. 46 мин.триллербоевик

Сюжет фильма «Не для слабонервных»

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Паркер, опытная оперативница спецназа, возвращается домой после внезапной смерти отца. В наследство женщине достался отцовский бар, которым теперь предстоит управлять ей. Но вместо спокойной жизни героиню ждет столкновение с жестокой бандой, установившей свои порядки в городе. Кроме того, в смерти своего отца Паркер подозревает местного сенатора Свона и не может оставить это просто так.

«Не для слабонервных» — экшер-триллер с Джессикой Альбой в главной роли. В фильме также сыграли Энтони Майкл Холл, Марк Веббер и другие.

Режиссер

Моули Суря

В ролях

Джессика Альба, Марк Веббер, Энтони Майкл Холл, Алехандро де Ойос Парера, Тони Белл, Джейк Вири, Гэбриел Бассо, Каиви Лайман, Надив Молчо, Пит Монро

Страна

США

Премьера

21 июня (Мир)
21 июня (Онлайн-премьера)
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Трейлер

Кадры

7
Кадр из Не для слабонервных
Кадр из Не для слабонервных
Кадр из Не для слабонервных
Кадр из Не для слабонервных
Кадр из Не для слабонервных
7
фотографий
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