59-летняя Сара Джессика Паркер вышла на публику в «голом» платье

59-летнюю Сару Джессику Паркер заметили папарацци во время съемок третьего сезона сериала «И просто так» в Нью-Йорке. Актриса была запечатлена в белом прозрачном платье Simone Rocha, украшенном цветами. Знаменитость также надела черный бюстгальтер, красные трусы с завышенной талией и бежевые босоножки на каблуках. Визажисты сделали артистке нюдовый макияж, а стилисты по волосам — укладку.