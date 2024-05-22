59-летняя Сара Джессика Паркер вышла на публику в «голом» платье

59-летнюю Сару Джессику Паркер заметили папарацци во время съемок третьего сезона сериала «И просто так» в Нью-Йорке. Актриса была запечатлена в белом прозрачном платье Simone Rocha, украшенном цветами. Знаменитость также надела черный бюстгальтер, красные трусы с завышенной талией и бежевые босоножки на каблуках. Визажисты сделали артистке нюдовый макияж, а стилисты по волосам — укладку.
Сара Джессика Паркер вышла замуж за Мэттью Бродерика в 1997 году. У пары есть сын Джеймс и дочери Мэрион и Табита. Девочки появились на свет благодаря суррогатной матери.
Накануне Сара Джессика Паркер раскрыла отношение к своей внешности. Актриса заявила, что ей не нравится быть худой.