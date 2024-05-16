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16 мая 2024, новость

17-летняя дочь Джоли и Питта восхитила общественность танцами

Пользователи соцсети пришли в восторг от видеоролика

О танцевальных способностях старшей родной дочери Анджелины Джоли и Брэда Питта общественность наслышана давно. Одно время хореограф студии, в которую ходила Шайло, регулярно публиковал ролики ее выступлений.

С тех пор прошло много лет, и, казалось, интересы девочки кардинально поменялись: недавно инсайдер раскрыл, что она уже выбрала будущую профессию и хочет пойти по стопам отца — режиссировать или продюсировать фильмы. Ее знаменитая мама, к слову, категорически против этого, поскольку Голливуд, по ее мнению, меняет людей в худшую сторону.

Тем не менее, свое хобби Шайло не забросила. Накануне в сеть попало видео с репетиции девочки — пользователи остались просто в восторге, как и ее тренер. «Ее движения сумасшедшие», — подписал он ролик.

«Она невероятная», «Как она чувствует», «Готовая звезда сцены», «Талантливее своих родителей определенно», — добавили комментаторы. 

Поговаривают, что сейчас отношения звезды с дочерью складываются не лучшим образом. Недавно Шайло заявила, что после того, как ей исполнится 18, она намерена переехать к отцу. Более того, девочке надоели разборки между родителями. Впрочем, у актрисы среди детей немало союзников: например, 15-летняя Вивьен, которую звезда наняла своим ассистентом и с которой в последнее время часто выходит в свет.

Ранее юристы Анджелины Джоли назвали оскорбительным новое требование Брэда Питта. Актеры не могут прийти к соглашению в споре о семейном бизнесе.

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