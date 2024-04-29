Юристы Анджелины Джоли назвали оскорбительным новое требование Брэда Питта

Анджелина Джоли и Брэд Питт | Источник: Rex / Fotodom.ru

Анджелина Джоли и Брэд Питт, которые установили рекорд по самому длительному разводу в Голливуде, всё никак не могут прийти к соглашению в споре о семейном бизнесе — винодельне во французском поместье Шато Мираваль.

Питт потребовал от своей бывшей жены предъявить соглашения о конфиденциальности, которые были подписаны ее помощниками. По словам актера, разглашение скрытой информации о частной жизни помогло бы разобраться в ситуации. Однако представители Джоли категорически против этого.

«Заставлять ее тратить время и средства на сбор и предоставление всей этой документации расточительно и неразумно. Это проявление оскорбительного поведения Питта по отношению к Джоли. Суд не должен этого допускать», — сказали юристы.