Юристы Анджелины Джоли назвали оскорбительным новое требование Брэда Питта

Анджелина Джоли и Брэд Питт, которые установили рекорд по самому длительному разводу в Голливуде, всё никак не могут прийти к соглашению в споре о семейном бизнесе — винодельне во французском поместье Шато Мираваль.
Питт потребовал от своей бывшей жены предъявить соглашения о конфиденциальности, которые были подписаны ее помощниками. По словам актера, разглашение скрытой информации о частной жизни помогло бы разобраться в ситуации. Однако представители Джоли категорически против этого.
«Заставлять ее тратить время и средства на сбор и предоставление всей этой документации расточительно и неразумно. Это проявление оскорбительного поведения Питта по отношению к Джоли. Суд не должен этого допускать», — сказали юристы.
Напомним, что недавно Брэд Питт назвал ложью слова Анджелины Джоли о насилии. Актер заявил, что Джоли постоянно использует соглашения о неразглашении при работе со своей командой.