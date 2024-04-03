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3 апреля 2024, новость

Дочь Анджелины Джоли и Брэда Питта выбрала профессию, которая не нравится ее матери

17-летняя Шайло захотела стать продюсером
Анджелина Джоли с дочерями Шайло и Захарой
Анджелина Джоли с дочерями Шайло и Захарой | Источник: Rex / Fotodom.ru

Дочь актеров Анджелины Джоли и Брэда Питта, Шайло, захотела работать в киноиндустрии. Об этом сообщает издание Life & Style.

17-летняя Шайло Джоли-Питт решила пойти против своей матери Анджелины Джоли, которая не раз нелестно высказывалась о работе в Голливуде. По словам инсайдера, девушка хотела бы попробовать себя в роли продюсера или режиссера.

«Она объездила весь мир и уже многое испытала, поэтому ее опыт и наблюдения могут действительно привести ее далеко», — заявил источник.

У Анджелины Джоли шестеро детей: сыновья Мэддокс Шиван, Пакс Тьен и Нокс Леон; дочери Захара Марли, Шайло Нувель и Вивьен Маршелин. Все носят фамилию Джоли-Питт, хотя лишь трое — Шайло, Нокс и Вивьен — являются биологическими детьми Анджелины и Брэда Питта. 19 сентября 2016 года актриса подала документы на развод, но он был официально завершен лишь в 2019-м.

Недавно появилась информация, что Шайло Джоли-Питт захотела переехать к своему отцу Брэду Питту. Инсайдер заявил, что Анджелина Джоли была не рада такому решению своей дочери.

Ранее Анджелина Джоли раскрыла, что с ней случилось перед разводом с Питтом. Актриса призналась, что ее тело тяжело реагирует на стресс.

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