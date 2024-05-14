Анджелина Джоли появилась на телевидении с 15-летней дочерью

Голливудская актриса Анджелина Джоли появилась на телевидении вместе со своей дочерью Вивьен. Об этом сообщает Harper’s Bazaar.
48-летняя Анджелина Джоли посетила программу Today Show вместе со своей командой, которая работала над бродвейской постановкой «Аутсайдеры». Среди участников была замечена 15-летняя Вивьен. Актриса разговаривала с ведущей шоу Ходой Котб, а девушка улыбалась и смотрела на мать.
Анджелина Джоли надела черное макси-платье с поясом, длинное пальто и туфли в тон. Она дополнила наряд очками и золотыми серьгами. Вивьен появилась на шоу в серой футболке, светлых джинсах и синей толстовке.
У Анджелины Джоли шестеро детей: сыновья Мэддокс Шиван, Пакс Тьен и Нокс Леон; дочери Захара Марли, Шайло Нувель и Вивьен Маршелин. Все носят фамилию Джоли-Питт, хотя лишь трое — Шайло, Нокс и Вивьен — являются биологическими детьми Анджелины и 60-летнего Брэда Питта. 19 сентября 2016 года актриса подала документы на развод, но он был официально завершен лишь в 2019-м.
Недавно Анджелина Джоли намекнула на то, что экс-супруг бил ее задолго до расставания в 2016 году. Команда адвокатов Джоли сообщила, что Питт не давал актрисе продать долю в их общей винодельне Chateau Miraval French до тех пор, пока она не подпишет жесткий договор о неразглашении информации об их отношениях. После этих заявлений Питт назвал Джоли лицемеркой и обвинил во лжи.
Ранее стало известно, что Анджелина Джоли пыталась настроить детей против Брэда Питта.