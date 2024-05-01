«Стал пародией на себя»: Крис Хемсворт пожалел, что не снимается у Скорсезе

Крис Хемсворт | Источник: Legion-Media.ru

Актер Крис Хемсворт раскритиковал свою роль в фильме Marvel 2022 года «Тор: Любовь и гром». Об этом он поговорил в интервью Vanity Fair.

«Я увлекся импровизацией и дурачеством и стал пародией на самого себя. Не приземлился на ноги», — сокрушается он.

Кроме того, Хемсворт пожалел, что не снимается у крупных режиссеров.

«Почему мне не достался лучший сценарий? Почему этот директор мне не позвонил, почему меня не рассмотрели на ту роль? Почему мне не звонят Скорсезе или Тарантино?» — размышляет он.

По словам актера, работа над ролью в фильме «Фуриоса: Хроники Безумного Макса» оживила его.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?oid=-220787057&id=456356496&hd=2&autoplay=1&partner_ext=30" width="853" height="480" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

«Страдать с целью — молодит, наполняет. Я так устал от себя, и мне нужно было потеряться в персонаже», — сказал Хемсворт.