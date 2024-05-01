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1 мая 2024, новость

«Стал пародией на себя»: Крис Хемсворт пожалел, что не снимается у Скорсезе

Актер заявил, что увлекся импровизацией
Крис Хемсворт
Крис Хемсворт | Источник: Legion-Media.ru

Актер Крис Хемсворт раскритиковал свою роль в фильме Marvel 2022 года «Тор: Любовь и гром». Об этом он поговорил в интервью Vanity Fair.

«Я увлекся импровизацией и дурачеством и стал пародией на самого себя. Не приземлился на ноги», — сокрушается он.

Кроме того, Хемсворт пожалел, что не снимается у крупных режиссеров.

«Почему мне не достался лучший сценарий? Почему этот директор мне не позвонил, почему меня не рассмотрели на ту роль? Почему мне не звонят Скорсезе или Тарантино?» — размышляет он.

По словам актера, работа над ролью в фильме «Фуриоса: Хроники Безумного Макса» оживила его.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Страдать с целью — молодит, наполняет. Я так устал от себя, и мне нужно было потеряться в персонаже», — сказал Хемсворт.

Спин-офф «Безумного Макса: Дороги ярости» Джорджа Миллера, посвященный молодым годам Фуриосы, выйдет в прокат в США 24 мая. По сюжету героиню похищает байкерская орда во главе с военачальником Дементусом (Крис Хемсворт). В оригинальном фильме героиню сыграла Шарлиз ТеронМонстр»), в приквеле роль досталась Ане Тейлор-ДжойХод королевы»).

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