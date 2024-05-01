Актер «Слова пацана» о хейте после сериала: «Это ужасно»

Григорий Дудник | Источник: PersonaStars

Актер Григорий Дудник, известный по роли хулигана Искандера в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте», рассказал о возникшем к нему хейте из-за негативного персонажа. Его слова передает Teleprogramma.pro.

«Прошла серия, где мы с ребятами бьем Андрея и требуем с него деньги, начали потихоньку отписываться, писать гадости: "Я бы никогда так в жизни не поступил", — и все в таком роде. Но я бы тоже никогда так не поступил — это ужасно», — поделился артист.

По словам Дудника, после выхода шоу ему стали уделять намного больше внимания — и теперь, заявляет Дудник, за каждым его словом следят. Актер уверен, что отныне ему нужно сто раз подумать и посовещаться, прежде чем куда-то пойти, либо же высказать мысль публично.