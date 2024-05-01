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1 мая 2024, новость

Актер «Слова пацана» о хейте после сериала: «Это ужасно»

Актер Дудник заявил, что его хейтили из-за отрицательного героя в «Слове пацана»
Григорий Дудник
Григорий Дудник | Источник: PersonaStars

Актер Григорий Дудник, известный по роли хулигана Искандера в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте», рассказал о возникшем к нему хейте из-за негативного персонажа. Его слова передает Teleprogramma.pro.

«Прошла серия, где мы с ребятами бьем Андрея и требуем с него деньги, начали потихоньку отписываться, писать гадости: "Я бы никогда так в жизни не поступил", — и все в таком роде. Но я бы тоже никогда так не поступил — это ужасно», — поделился артист.

По словам Дудника, после выхода шоу ему стали уделять намного больше внимания — и теперь, заявляет Дудник, за каждым его словом следят. Актер уверен, что отныне ему нужно сто раз подумать и посовещаться, прежде чем куда-то пойти, либо же высказать мысль публично.

Премьера первой серии сериала «Слово пацана» состоялась 8 ноября 2023 года в онлайн-кинотеатрах, а заключительный эпизод вышел 21 декабря. Сценарист проекта Андрей Золотарев отмечал, что понимал вероятный успех картины, однако не ожидал, что масштабы будут настолько большими. Недавно актер Иван Янковский и режиссер Жора Крыжовников получили Национальную премию за «Слово пацана».

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