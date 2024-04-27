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27 апреля 2024, статьяЧто посмотреть

Трейлер дня: Рассел Кроу наводит демонической жути

В хорроре «Экзорцизм» его герой оказывается одержим злобной силой
Во время загрузки произошла ошибка.

Появился трейлер фильма ужасов «Экзорцизм», в котором главную роль исполнил звезда «Гладиатора» Рассел Кроу.

По сюжету, актер Энтони Миллер, снимаясь в фильме про сверхъестественное, начинает медленно сходить с ума. Его дочь не может понять, вернулся ли отец к дурным привычкам или с ним происходит что-то еще более жуткое.

Режиссером картины стал Джошуа Джон Миллер. В актерский состав также вошли Сэм Уортингтон, Хлоя Бэйли, Адам Голдберг и Дэвид Хайд Пирс.

Отметим, что в 2023 году Рассел Кроу снялся в фильме «Экзорцист Ватикана», тоже посвященном изгнанию демонов.

Мировая премьера фильма «Экзорцизм» состоится 6 июня.

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