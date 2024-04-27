Егор Кончаловский высказался об уехавших из России артистах

Егор Кончаловский

Российский режиссер Егор Кончаловский высказался об уехавших из России после начала специальной военной операции (СВО) на Украине артистах. Его слова приводит KP.RU.

«Если мы говорим не про тех, кто говорит откровенные мерзости про Россию, то внимание к этому процессу [эмиграции] преувеличено. Только это внимание и придало этим отъездам некую значимость», — сказал кинематографист.

Он также отметил, что «было бы чище этого не заметить».

«Для этих людей такое отношение было бы более правильным. Могу ошибаться», — добавил Кончаловский.

Ранее Егор Кончаловский объяснил решение не ехать в Голливуд после учебы в Кембриджском университете. Он порассуждал о различиях между его отцом и дядей — режиссерами Андреем Кончаловским и Никитой Михалковым.