Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
PROсмотрено
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама
Наверх
27 апреля 2024, новость

Муцениеце прокомментировала победу над бывшим мужем в суде

Актриса заявила, что ей стыдно за жадность Павла Прилучного

Актриса Агата Муцениеце впервые высказалась о победе в суде по иску против бывшего супруга Павла Прилучного, пристыдив звезду «Мажора». Соответствующий пост артистка опубликовала в соцсети.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Красивая победа! Но, конечно, радостного мало, потому что в целом — это стыдно, что надо судиться за то, чтоб человек помогал финансово своим детям. Стыдно, что люди все время кричат о том, что просто все завидуют их счастью, и вступают в судебный процесс третьим лицом (напоминаю, чтоб не дать денег детям)», — заявила она.

Муцениеце добавила, что Прилучный лишь кажется хорошим отцом и семьянином, а также посетовала на ужасающую тенденцию в России. Она, считает актриса, заключается в том, что мужчины скидывают финансово и морально своих детей на матерей после развода. Она призвала девушек не бояться защищать свои права в суде.

Накануне сообщалось, что Муцениеце добилась алиментов от Прилучного через суд. Ее иск частично удовлетворили. Актеры Муцениеце и Павел Прилучный были женаты с 2011 по 2020 год. У экс-супругов двое общих детей: 11-летний Тимофей и семилетняя Мия.

Поделиться с друзьями!

Смотрите еще

Мира Сорвино
Пострадавшая от Вайнштейна актриса возмутилась отмене приговора продюсеру
Харви Вайнштейн
Суд отменил обвинительный приговор продюсеру Вайнштейну
Александра Урсуляк
Александра Урсуляк не может оплатить долги из-за работы
Агата Муцениеце, Павел Прилучный
Муцениеце добилась алиментов от Прилучного через суд
Павел Прилучный и Зепюр Прилучная-Брутян
Павел Прилучный и Зепюр Брутян представили фильм со своим участием
Дмитрий Нагиев
Раскрыт гонорар Дмитрия Нагиева
Эмбер Херд
Друзья Эмбер Херд рассказали о ее состоянии после развода с Деппом
Агата Муцениеце
Муцениеце запела и похвасталась вокалом перед поклонниками
Дмитрий Нагиев
Нагиев проведет актерские мастер-классы в Дубае за 396 тыс. рублей
Кадр из фильма «Сто лет тому вперед»
Кинотеатры заявили о разочаровании от сборов фильма «Сто лет тому вперед»
Летучий корабль
«Летучий корабль» собрал более 1 млрд рублей в прокате
Сто лет тому вперед
Фильм про Алису Селезневу возглавил кинопрокат в России и СНГ
Дженна Деван-Татум и Ченнинг Татум
Ченнинг Татум судится с бывшей женой из-за доходов от «Супер Майка»
Павел Прилучный
На Прилучного подали в суд из-за долга квартиры Муцениеце
Агата Муцениеце и Иван Чуйков (фото: соцсети)
Муцениеце воссоздала сцену из фильма «Мистер и миссис Смит»
Кадр из сериала «Слово пацана»
Стало известно, сколько Крыжовников заработал на «Слове пацана»
Павел Деревянко
Павла Деревянко обманули на 300 тыс. рублей
Кадр из фильма «Летучий корабль»
«Летучий корабль» снова возглавил прокат в России и СНГ
Гоша Куценко
Стало известно о многотысячном долге Гоши Куценко
Александр Молочников
Экс-супруг Екатерины Варнавы задолжал почти полмиллиона рублей
Гражданский брак
Блогер вспомнил, как ходил на свидания с Муцениеце ради роли
Кадр из фильма «Чебурашка»
Названы самые кассовые жанры фильмов в России
Иван Чуйков и Агата Муцениеце (фото: соцсети)
Агата Муцениеце подогрела слухи о новом романе
Кадр из фильма «Летучий корабль»
Фильм «Летучий корабль» вновь возглавил кинопрокат за выходные
Леонардо ДиКаприо и Кейт Уинслет в фильме «Титаник»
Дверь из «Титаника» продали за 718 тысяч долларов
Кадр из фильма «Летучий корабль»
«Летучий корабль» возглавил прокат после премьеры
Анджелина Джоли и Брэд Питт
Анджелина Джоли празднует победу над Брэдом Питтом в суде
Кадр из фильма «Дюна: Часть вторая»
«Дюна 2» обошла первую часть по сборам и приблизилась к $500 миллионам
Кадр из фильма «Онегин»
Назван лидер кинопроката в России и СНГ за выходные
Тимоти Шаламе
Зарплата Тимоти Шаламе вырастет вдвое
Кадр из фильма «Дюна: Часть вторая»
«Дюна 2» собрала более 100 млн рублей за неделю благодаря теневому прокату
Анджелина Джоли
Джоли проиграла апелляцию по делу против бывшего мужа
Кадр из телешоу «Это база с Виктором Хориняком»
Со звезды «Кухни» не стали взыскивать миллионы за отказ сниматься в фильме
Кристофер Нолан
Стало известно, сколько заработал Нолан за «Оппенгеймера»
Мэттью Перри в шоу Джимми Киммела, 2017 год
Раскрыты первые подробности о завещании Мэттью Перри
Юрий Назаров в фильме «Андрей Рублев»
Назаров раскрыл гонорар за съемки в «Андрее Рублевe» Тарковского
Прилучный с женой появились в трейлере новой комедии про отношения
Постер к фильму «Вызов»
Фильм «Вызов» может собрать $7 млн в Китае
Кадр из фильма «Онегин»
«Онегин» возглавил кинопрокат в России и СНГ
Натали Портман
Натали Портман развелась с мужем
Адам Сэндлер
Назван самый высокооплачиваемый актер в Голливуде за 2023 год
Кадр из фильма «Водитель-олигарх»
Трейлер дня: Прилучный на побегушках у капризной звезды
Павел Прилучный и Зепюр Прилучная-Брутян
Павел Прилучный в обнимку с женой появился на премьере фильма
Елизавета Моряк и Павел Прилучный на съемках сериала «Жизнь по вызову» (3 сезон)
Павел Прилучный вернулся к съемкам сериала об эскорте
Кадр из фильма «Лед 3»
«Лед 3» снова обошел «Мастера и Маргариту»
Павел Прилучный
Прилучный рассказал об отношениях с Агатой Муцениеце
Юрий Назаров
Юрий Назаров раскрыл размер своей пенсии
Александр Домогаров
Александр Домогаров раскрыл размер пенсии
Сергей Безруков
Безруков пожаловался на говоривших голосом Хабенского мошенников
Кадр из фильма «Дюна: Часть вторая»
Раскрыт бюджет второй части «Дюны»
Новые трейлеры
Кадр из фильма «Каждый мечтает о собаке»
Каждый мечтает о собаке
Трейлер
Кадр из фильма «Сорвать банк»
Сорвать банк
Дублированный трейлер
Кадр из фильма «Экзорцизм»
Экзорцизм
Трейлер (англ.)
Кадр из сериала «Калимба»
Калимба
Трейлер
Кадр из сериала «Красные линии» (1 сезон)
Красные линии
Трейлер
Кадр из фильма «Тополиный пух»
Тополиный пух
Тизер-трейлер
Кадр из фильма «Максин XXX»
Максин XXX
Дублированный трейлер
Кадр из сериала «Универ. 13 лет спустя»
Универ. 13 лет спустя
Трейлер
Рекомендуем посмотреть
ФильмыСериалы
Расписание фильма «»СписокНа карте
Сегодня
Весь деньУтроДеньВечер и ночь
00:00
09:00
18:00
03:00
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
РедакцияО технологиях рекомендацийУсловия использования материаловПомощь