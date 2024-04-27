Муцениеце прокомментировала победу над бывшим мужем в суде

Актриса Агата Муцениеце впервые высказалась о победе в суде по иску против бывшего супруга Павла Прилучного, пристыдив звезду «Мажора». Соответствующий пост артистка опубликовала в соцсети.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?oid=-48064554&id=456240153&hd=2&autoplay=1&partner_ext=30" width="853" height="480" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

«Красивая победа! Но, конечно, радостного мало, потому что в целом — это стыдно, что надо судиться за то, чтоб человек помогал финансово своим детям. Стыдно, что люди все время кричат о том, что просто все завидуют их счастью, и вступают в судебный процесс третьим лицом (напоминаю, чтоб не дать денег детям)», — заявила она.

Муцениеце добавила, что Прилучный лишь кажется хорошим отцом и семьянином, а также посетовала на ужасающую тенденцию в России. Она, считает актриса, заключается в том, что мужчины скидывают финансово и морально своих детей на матерей после развода. Она призвала девушек не бояться защищать свои права в суде.