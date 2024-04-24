Муцениеце добилась алиментов от Прилучного через суд

Агата Муцениеце, Павел Прилучный | Источник: Legion-Media.ru

Головинский районный суд Москвы частично удовлетворил иск Агаты Муцениеце к Павлу Прилучному. Об этом сообщает издание «СтарХит» со ссылкой на пресс-службу суда.

Как отмечает источник, в пресс-службе отказались делиться подробностями дела, так как оно затрагивает несовершеннолетних детей Муцениеце и Павла Прилучного. По данным «СтарХита», ранее судом были истребованы выписки с банковских счетов Прилучного и справки о его доходах.

Актеры Муцениеце и Павел Прилучный были женаты с 2011 по 2020 год. У экс-супругов двое общих детей: 11-летний Тимофей и семилетняя Мия.

1 ноября 2023 года Муцениеце подала иск против Прилучного. Артистка потребовала увеличить сумму выплат по алиментам на двоих детей — Тимофея и Мию. Актриса планировала получать 30% заработка Павла Прилучного на алименты сыну и дочери до 2031 года — когда старшему ребенку исполнится 18 лет, сумма снизится до 25%.

В декабре Муцениеце отказалась от иска к актеру Прилучному о взыскании алиментов на содержание двоих детей.

В феврале 2024 года Telegram-канал Mash сообщил, что Муцениеце разорвала мирное соглашение с Прилучным.