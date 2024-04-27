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27 апреля 2024, новость

Дружинина объяснила, как оказалась в черном списке Рязанова

Создательница «Гардемаринов» вспомнила, что отказалась сниматься в фильме режиссера
Светлана Дружинина
Светлана Дружинина | Источник: PersonaStars

Режиссер и актриса Светлана Дружинина рассказала, что постановщик Эльдар Рязанов включил ее в свой «черный список» после того, как она отказалась сниматься в его картине. Этим создательница «Гардемаринов» поделилась в беседе с PROZvezd.

«Отказалась. Вместо себя привела свою подругу, и она сыграла здорово! Но Эльдар Рязанов не забыл мой отказ. Вплоть до конца своей жизни я была занесена Рязановым в “черный список”. Он не снимал меня, игнорировал, не разговаривал со мной», — призналась Дружинина.

Она пояснила, что речь шла о роли официантки Клавы в комедии «Дайте жалобную книгу». Дружинина отметила, что изначально предполагала, что Рязанов просто обиделся на нее. Однако затем она поняла, что постановщик «мстил» ей. По словам Дружининой, Рязанов наладил с ней отношения только под конец жизни.

До этого Дружинина вспоминала, как просила за актера Сергея Жигунова, чтобы того не отправили служить в Афганистан. Она убеждала ответственных лиц, что Жигунова следует отправить в конный полк в Алабино, где артист смог бы заодно подготовиться к съемкам фильма про гардемаринов. При этом Жигунова могли рано утром забирать на работу — на съемки.

В марте президент РФ Владимир Путин наградил Дружинину орденом «За заслуги в культуре и искусстве».

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